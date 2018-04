L’eleganza del violoncello nel Teatro più piccolo al Mondo a Vetriano

PESCAGLIA – Sabato 14, torna la grande musica con un raffinato Concerto per Violoncello Solo, protagonista Cosimo Caravani, violoncellista e compositore, virtuoso di straordinaria sensibilità.

Fiorentino di nascita (1991), Fiesolano di formazione e adottato in Germania da Hannover, il giovane artista, diplomatosi con il massimo dei voti al Conservatorio Luigi Cherubini di Firenze e alla Scuola di Musica di Fiesole, Bachelor K.A di violoncello presso la Hoechschule fur Musik della capitale della Bassa Sassonia, vanta una intensa attività concertistica sia come camerista che come solista, in Italia e all’Estero, impegnato nei vari ambienti artistici perfezionandosi e collaborando con grandi personalità del mondo della musica.

La performance al Teatrino di Cosimo Caravani – che di recente si è esibito a Villa Necchi, altro bene FAI – sarà introdotta dalla Suite n. 3 in do maggiore di Bach BWV 1009, spaziando poi in un vasto programma musicale con brani di Hummel, Henze, Sollima, Penderecki, Rihm, Sculthorpe, magistralmente eseguiti su un violoncello Pierluigi Galetti del 2007.

Domenica 15, la Compagnia Teatro Giovani di Lucca, a grande richiesta, ripropone “Unarararananera”, divertente spettacolo-contenitore di varietà ideato e scritto da Nicola Fanucchi, con la regia di Ugo Manzini.

INFO faivetriano@nullfondoambienteitaliano.it