Lega e Movimento 5 Stelle contro la Giunta Del Ghingaro: ‘Nuovo atto di forza sulla telefonia’

VIAREGGIO – Ennesimo atto di forza dell’amministrazione del Ghingaro. La sede è la commissione urbanistica ambiente riunita in seconda convocazione ieri pomeriggio con all’ordine del giorno l’argomento Valleverde, al quale è stato aggiunto in extremis il piano della telefonia.

A parte la mancanza del numero legale dei componenti della maggioranza – abbiamo assistito a chiamate a casa di sollecitazione e di invio deleghe ben oltre l’orario di inizio della commissione ci deve essere spiegata la ragione di questa fretta, dell’aggiunta all’ultimo minuto di un argomento tra l’altro molto delicato come quello della telefonia, un argomento ormai da tempo sul tavolo delle decisioni del sindaco, per il quale appunto non si capisce questa urgenza che non può nel caso che rivelare un’incapacità di fondo nella programmazione o anche il tentativo di un colpo di mano per chiudere in quattro e quattr’otto la partita potendo contare sul poco tempo a disposizione dei consiglieri di minoranza per studiare la documentazione collegata arrivata in qualche caso anche la mattina stessa della convocazione.

Non è nuovo il comportamento di presentare i documenti all’ultim’ora ma questa volta si è toccato il fondo . La commissione si è chiusa nel caos con l’abbandono da parte della minoranza e la richiesta di messa a verbale della mancanza di ogni requisito di legittimità’ , l’avviso è quello di non azzardarsi a prendere decisioni così importanti che riguardano la salute e la sicurezza dei cittadini cercando scorciatoie e in barba ai regolamenti e alle leggi.

Maria Domenica Pacchini (Lega)

Annamaria Pacilio (MoVimento 5 Stelle)