Le sezioni AISM si riuniscono per il convegno: “50 anni di ricerca sulla Sclerosi Multipla”

PISA – In occasione dei suoi 50 anni di attività, AISM – Associazione Italiana Sclerosi Multipla – Il Convegno “50 ANNI DI RICERCA SULLA SCLEROSI MULTIPLA: I RISULTATI OTTENUTI GRAZIE AD AISM E FISM” sarà aperto a tutta la cittadinanza ed è un importante appuntamento di informazione e confronto interamente dedicato a conoscere la sclerosi multipla, malattia tra le più gravi del sistema nervoso centrale, che colpisce soprattutto i giovani e le donne.

La sclerosi multipla (SM) in Italia colpisce 114.000 persone, con una diagnosi ogni 3 ore e 3400 nuovi casi ogni anno. Il convegno di Area vasta è organizzato dalle Sezioni AISM di Pisa, di Livorno, di Lucca e di Massa Carrara.

Si svolgerà a Pisa presso la sede della Misericordia in via Gentile da Fabriano,1 CEP il giorno 9 Giugno 2018 dalle ore 15.30 alle ore 18, saranno presenti come relatori: il Dott. Gabriele Siciliano-Pisa, la Dott.ssa Livia Pasquali-Pisa, il Dott. Giovanni Orlandi-Massa Carrara, il Dott. Renato Galli-Pontedera, la Dott.ssa Cristina Frittelli-Pontedera;

il Dott. Giuseppe Meucci-Livorno; la Dott.ssa Elisabetta Bollani-Portoferraio e il Dott. Franco Fausto-Versilia. Gli stessi presenteranno lo stato di avanzamento della ricerca scientifica sulla SM, i risutati ottenuti negli anni da AISM e FISM e lo stato della terapia e aggiornamento sui nuovi farmaci.



#SMuoviti e i 50 anni di AISM

#Smuoviti è la campagna di azione lanciata da AISM per la celebrazione dei suoi 50, che chiede l’aiuto di tutti per cambiare una volta per sempre la storia della sclerosi multipla. Con #Smuoviti AISM e FISM dichiarano l’impegno al sostegno di progetti di lungo periodo, pensati con strategie collaborative e integrando più gruppi di ricerca, verso ambiti di ricerca ancora più ampi, capaci di percorrere più strade, andando verso la ricerca della causa e della cura, del miglioramento dei servizi e della qualità della vita della persona con sclerosi multipla, verso la concretezza di progetti pilota e innovativi, sostenendo infrastrutture per la ricerca.

La sclerosi multipla. Cronica, imprevedibile, spesso invalidante, colpisce una persona ogni 3 ore e viene diagnosticata per lo più tra i 20 e i 40 anni, nel periodo della vita più ricco di progetti per il futuro, anche se esistono casi in età successiva e casi di SM pediatrica, più raramente in bambini sotto i 10 anni. Le cause della sclerosi multipla sono ancora sconosciute, probabilmente legate a una combinazione tra predisposizione genetica e fattori ambientali. A oggi non esiste una cura definitiva per questa malattia.

