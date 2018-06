Le sezioni AISM di Lucca e Pisa si uniscono in un momento conviviale

LUCCA – Si terrà questo venerdì (22 giugno) alle 20 un incontro delle sezioni provinciali AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla) di Lucca, Pisa, con i relativi Gruppi Operativi della Versilia e di Pontedera.

Quest’appuntamento nasce dalla voglia dei volontari di conoscersi meglio, parlare, scambiare idee e trascorsi, far riunire soci, famigliari e amici che orbitano intorno alle sezioni, in un momento ludico e conviviale che rafforzi le azioni dei volontari nell’associazione. Ricordiamo che le sedi provinciali hanno già collaborato in diverse occasioni per l’organizzazione di eventi formativi e convegni scientifici.

Cos’è l’AISM? AISM, Associazione Italiana Sclerosi Multipla, è l’unica organizzazione in Italia che si occupa in modo strutturato e organico di tutti gli aspetti legati alla sclerosi multipla (SM), attraverso una prospettiva d’insieme che abbraccia il tema dei diritti delle persone con SM, i servizi sanitari e socio-sanitari, la promozione, l’indirizzo e il finanziamento della ricerca scientifica. Nata nel 1968 per rappresentare i diritti e le speranze delle persone con SM, AISM è da allora il punto di riferimento più autorevole per chi è colpito dalla patologia, ma anche per i familiari, gli operatori sociali e sanitari e tutti coloro impegnati a cambiare la realtà della sclerosi multipla.

«Volontari AISM, unitevi! – affermano a gran voce le volontarie che hanno dato il via all’evento – La nostra famiglia AISM cresce ogni giorno e i rapporti tra le sedi sono sempre più forti, allora perché non incontrarci tutti?Le sezioni provinciali di Pisa e Lucca invitano tutti i volontari, soci e amici a partecipare a un “porto-party” (un evento in cui tutti partecipano portando qualcosa da condividere) , un momento conviviale da condividere tutti insieme. L’appuntamento è il 22 giugno alle 20 alla sede Aism di Lucca in via Fiorentini n25! Le regole: portate gioia insieme a cibo, bevande o quello che volete e non mancate!»

Oltre ai volontari AISM, sono stati invitati all’evento i volontari dell’Associazione Italiana Carabinieri di Lucca e i Vigili del Fuoco di Pisa che in diverse occasioni si sono dimostrati sensibili alla causa portata avanti dall’Associazione collaborando alle campagne di raccolta fondi nazionali.

Durante la serata sarà dato spazio ad eventuali testimonianze, racconti e vissuti.

L’invito è aperto non solo ai volontari, soci e amici dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla, ma anche a tutti coloro i quali volessero avvicinarsi a questo mondo, a potenziali volontari, etc!

Non mancate, appuntamento il 22 giugno alle 20 in via Filippo Maria Fiorentini n25 – Lucca. Insieme, una conquista dopo l’altra.