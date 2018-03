Le Mura Spring: un finale di stagione davvero speciale

LUCCA – Si preannuncia un finale di stagione speciale per le ragazze de Le Mura Spring.

Tutte le categorie, a fronte degli ottimi risultati finora acquisiti, sono infatti in lizza per un trofeo.

Le Under 14 silver, annate 2005-2006, sono attualmente terze a metà del girone di ritorno della seconda fase di campionato e vedono avvicinarsi le final four per contendere la Coppa Toscana di categoria.

Le Under 14 gold, annata 2004, hanno chiuso la prima fase con 18 vittorie su 18 incontri disputati con una media di 90.5 canestri fatti e soli 33 subiti a partita. Dopo Pasqua inizierà la seconda fase, con la prospettiva concreta di andarsi a giocare il titolo italiano alle finali nazionali di Cagliari.

Le Under 16, annate 2003-2004, sono in testa a punteggio pieno al giro di boa della seconda fase, con ottime prospettive per le final four della Coppa Toscana di categoria.

Le Under 18, annate 2001-2002, stanno chiudendo il campionato nella posizione di vertice e si sono guadagnate l’accesso agli spareggi per i Concentramenti Interregionali che determineranno le finaliste nazionali.

Le nostre Senior infine, che partecipano al campionato di serie B, nel girone di ritorno hanno già collezionato due vittorie e puntano, grazie anche agli innesti di Cecchi e Favilla, a conquistare la permanenza in categoria ai play out.

A questo si aggiunga il debutto stagionale in serie A1 delle tesserate Spring Francesca Nottolini e Carolina Salvestrini come aggregate alla squadra principale durante l’ultima partita contro P.F. Broni 93: una grande soddisfazione ed una motivazione in più per tutto il settore giovanile.

«Sono orgoglioso del lavoro quotidiano che stanno svolgendo i vari gruppi giovanili SPRING sotto la guida dei validi staff tecnici incaricati – commenta il responsabile tecnico-organizzativo Federico Filesi – nell’ottica condivisa che, attraverso i miglioramenti individuali delle singole giocatrici, si possono ottenere dei piacevoli risultati immediati quale “tappa intermedia” per il raggiungimento dell’obiettivo principe che è la formazione di giocatrici senior di più alto livello possibile»