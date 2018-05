Le Farfalle lucchesi tornano da Rimini con due titoli nazionali e altri piazzamenti

LUCCA – Si sono appena conclusi i campionati nazionali Ritmica Oltremare, che si sono svolti a Rimini dal 25 al 27 maggio, dove quest’anno hanno partecipato più di 1000 ginnaste. In questi tre giorni ci sono state grandissime soddisfazioni per la Ginnastica Ritmica Lucca che ha conquistato due titoli nazionali e altri prestigiosi piazzamenti.

Le prime a salire sul gradino più alto del podio e a laurearsi campionesse nazionali, sono state Gloria Conti, Angelica Frediani, Giulia Graziani, Beatrice Rosati e Tina Sassetti, già vicecampionesse 2017, che con determinazione hanno portato a termine il loro esercizio con i 5 cerchi, coinvolgendo il pubblico e convincendo la giuria.

Primo posto anche per Matilde Petretti, Rachele Giorgetti, Emma Froli e Antonia Ilie che con il loro grintoso esercizio a corpo libero hanno conquistato il titolo di campionesse Nazionali Ritmica Otremare per la categoria Collettivi Joy Giovanile. Con loro hanno gareggiato anche la squadra di Anita Villone, Carlotta Di Grazia, Nicole Marraccini e Greta Lazzarini, arrivate 19° su 42.

Per la categoria Collettivi Silver Giovanile, meritatissima medaglia d’argento per Nicole Scoma, Sofia Pardini, Marta Braschi, Alice Puccinelli e Caterina Bandoni.

3° classificata la piccola Dalia Conti nella categoria Silver 1° fascia 8-9 anni, seguita dalle compagne Benedetta Papa, al 4° posto, e Agnese Di Mauro al 7° posto. Tutte e tre le ginnaste erano alla prima esperienza in un campionato nazionale, così come le loro coetanee Gemma Bertolani, Vittoria Martinelli e Giulia Maria Susulete che si sono ben comportate sia nell’ esercizio individuale sia nel collettivo a corpo libero con cui hanno raggiunto la 9° posizione su 31 squadre.

Quarte classificate nella categoria squadre Silver Giovanile l’affiatata squadra composta da Agnese Cabib, Giulia Bottaini, Giulia Custer, Giada Lamberti e Vanessa Viotto con le 5 palle.

Numerosi i piazzamenti degni di nota, in categorie molto numerose, dove tra una ginnasta e l’altra alla fine il distacco si è rivelato di pochi centesimi. Nella categoria individuale Silver 3° fascia 14-15 anni segnaliamo l’ottimo 7° posto di Beatrice Rosati. Buona gara anche per Ambra Paladini 14°, Victoria Stoilov 21° e Diletta Lapini 27° nelle categorie Silver 2° fascia.

Ottimo piazzamento per Emma Froli che con la palla si posiziona 8°, su più di 40 ginnaste, nella categoria Joy 14-15 anni. Ottava anche Gemma Selena Cianci con le clavette, nella massima categoria Master 2° fascia. Sesta la coppia cerchi formata da Ludovica Orsi e Margherita Martinelli.

Molto bene anche le ginnaste Lara Giannecchini e Luisa Abballe, rispettivamente 11° e 15° nelle Joy prima fascia 10 anni. Alice Landucci 9° con la palla e Ioana Neacsu 29° tra le Joy 2° fascia 12 anni e Sabrina Ionescu 9° il cerchio tra le Joy 2° fascia 11 anni.