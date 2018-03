Le ‘Ego Women Run’ si farà anche con il cattivo tempo

LUCCA – Nonostante il tempo incerto e le minacce di pioggia domenica 18 marzo ore 9 sono chiamate a raccolta tutte le donne lucchesi e non solo, ognuna con la sua andatura: a corsa, marcia, con i passeggini per le mamme, con i cani al guinzaglio, in gruppo, con le amiche. L’occasione è perfetta per dimostrarsi vere guerriere e contribuire ad un obiettivo di solidarietà importantissimo: la raccolta di fondi per il sostegno alla prevenzione del tumore alla mammella e del disturbo alimentare comportamentale.