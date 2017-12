Le atlete del Bf Porcari, in trasferta a Roma per un torneo, derubate dei borsoni

ROMA – Disavventura per la squadra Under 14 Gold del Bf Porcari che è stata derubata a Roma di tutte le borse con le divise e le scarpe da gioco. La squadra guidata da coach Simone Taddei è nella capitale per prendere parte al torneo “Sotto Natale sotto canestro”. E’ arrivata ieri mattina a Roma e dopo essersi sistemata in albergo è uscita per pranzare in un fast food nella zona della Magliana. Poco prima delle 15, all’uscita dal locale, la brutta sorpresa. Il dirigente accompagnatore Elena Gialdini, il tecnico e le ragazze hanno visto che era stato aperto il portellone del pulmino e che erano state rubate tutte le 14 borse sportive delle ragazze.

Facile immaginare il dispiacere di tutto il clan, ma nonostante l’amarezza del momento si è deciso di contattare la società organizzatrice del torneo, l’Elite Roma, per cercare una soluzione che consentisse alla squadra di prendere parte al torneo. L’Elite ha messo a disposizione una muta da gioco per 10 ragazze, le altre 4 del gruppo hanno dovuto adattarsi con magliette di fortuna. Più problematico risolvere il problema delle scarpette.

Alcune sono state reperite dall’Elite, ma con numeri anche più grandi, un paio sono state comprate in fretta e furia dai genitori presenti, mentre altre ragazze hanno giocato con le scarpe da ginnastica utlizzate per la trasferta. A livello sportivo l’Under 14 Gold ha perso 65-55 la prima gara con la Virtus Cagliari, ha perso stamani con l’Elite Roma 60-26 e poi ha vinto la finale per il 5° posto 76-41 contro la Virtus Stabia.La seconda e la terza gara sono state giocate con le maglie del club che un genitore ha portato a Roma stamani presto.

Resta il rammarico per il furto. «Alcune scarpe erano nuove – dice il coach Simone Taddei – regalate dai genitori per Natale. E’ stato veramente spiacevole vedere tutte le ragazze in lacrime per quanto accaduto».