L’azienda ‘Fontanini’ di Piazza al Serchio compie 50 anni e guarda al futuro

PIAZZA AL SERCHIO – Sono partiti dalla rivendita di materiali edili per poi ampliare la propria attività nei settori della ferramenta, dei pavimenti e dei rivestimenti, dei sanitari e infine in quello agrario.

Oggi festeggiano i 50 anni di attività, lanciando una serie di promozioni sulla vendita di pellet pavimenti, rivestimenti e arredi bagno.

Compie mezzo secolo la storica azienda Fontanini Marco Srl di Piazza al Serchio. L’apertura dell’esercizio risale al 1968 e da allora, alla guida dell’azienda, a conduzione familiare, si sono succedute ben tre generazioni.

«L’idea di aprire l’attività – racconta il nipote del titolare Matteo Pancetti – venne a mio nonno Marco. Dopo aver lavorato per diversi anni prima come cavatore, poi come trasportatore alla cementeria di Piazza al Serchio, consegnando il cemento a varie ditte e privati locali, pensò, insieme a mia nonna Maria, di aprire una piccola rivendita: lei teneva tutta la contabilita’, mentre lui si occupava delle consegne».

Una piccola realtà, che piano piano comincia però ad ingrandirsi. «Nel 1976 – prosegue Pancetti – sono entrati nell’azienda mia mamma Anna Maria, sua sorella Noemi e mio padre Rino. In pochi anni hanno costruito un capannone di 600 mq con piazzale, sala mostra, pavimenti, rivestimenti, stufe caminetti e prodotti specializzati per edilizia».

L’attività continua a crescere diventando sempre di più un’affermata realtà della zona. Nel 2006 si registra un’altra tappa importante di questo percorso. «In quell’anno – continua Pancetti – sono entrato in azienda anche io. Abbiamo così deciso di ampliare la gamma di prodotti tipo tintometro professionale per vernici, specializzandoci con realta’ come Mapei & Kerakoll. Oltre allo spazio riservato al materiale edilizio abbiamo inoltre realizzato anche una zona riservata all’agraria dove vendiamo prodotti sia per animali domestici che per animali allevamento, con le migliori marche di mangimi per bovini, ovini, pollame e volatili di ogni genere».

Decisiva, per il successo dell’azienda, è stata anche la capacità di affrontare momenti difficili. «Con la crisi di questi ultimi anni – continua Pancetti – abbiamo attraversato anche noi momenti molto difficili, ma non abbiamo mai perso la fiducia e la determinazione».

E così si pensa anche ai progetti futuri. «Stiamo ampliando il reparto riservato alla ferramenta, che ormai è quasi ultimato e abbiamo appena rinnovato la nostra sala mostra» spiega ancora Pancetti che aggiunge: «Per festeggiare i nostri cinquant’anni abbiamo lanciato una serie di promozioni sulla vendita prestagionale di pellet. Abbiamo 5 tipi di pellet faggio abete, tutti prodotti certificati. Inoltre abbiamo pensato ad offerte speciali anche per quanto riguarda la vendita di pavimenti, rivestimenti e arredi bagno. Il tutto nella nostra sala mostra da 300 metri quadri. Vi aspettiamo nel nostro punto vendita, in via Cavalle 76 a Piazza al Serchio, per richiedere un preventivo gratuito. Garantiamo il prodotto tutto l’anno».