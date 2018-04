Lavoro – Il Salone Piattelli ricerca personale

LUCCA – Il Salone per la cura e il benessere della persona Luca Piattelli, con sede in via privata delle Rose, Chiesina Uzzanese, cerca, per ampliamento del proprio organico, estetista qualificata con esperienza.Il contratto proposto sarà a tempo determinato, con prospettiva di trasformazione dello stesso a tempo indeterminato. Le persone interessate possono inviare il curriculum alla mail info@nulllucapiattelli.com.

Il Salone per la cura e il benessere della persona Luca Piattelli, con sede in via privata delle Rose, Chiesina Uzzanese, cerca, per ampliamento del proprio organico, parrucchiere\a con esperienza.Il contratto proposto sarà a tempo determinato, con prospettiva di trasformazione dello stesso a tempo indeterminato. Le persone interessate possono inviare il curriculum alla mail info@nulllucapiattelli.com.