Pronta la pista ciclo-pedonale e la nuova fognatura a Querceta

SERAVEZZA – Conclusi nei giorni scorsi con la colorazione del manto asfaltato e il completamento della segnaletica a terra i lavori della nuova pista ciclo-pedonale di via delle Contrade, aperta al transito e percorribile nell’intero tratto – circa trecento metri – fra la “rotonda del gallo” di via Federigi e il centro socio-sanitario della Croce Bianca e della Casa della Salute. L’opera è stata accompagnata dalla realizzazione di un nuovo e importante tratto di fognatura bianca che consente adesso di regimare le acque piovane e contrastare i fenomeni di ristagno che interessavano sia il lato mare di via delle Contrade sia la retrostante via Tagliamento. La nuova condotta raccoglie e convoglia le acque meteoriche verso il fosso di scolo di via Alpi Apuane.

L’intervento è stato finanziato con uno stanziamento complessivo di 200 mila euro destinato dall’amministrazione comunale a varie manutenzioni e migliorie della rete viaria. Nello stesso pacchetto sono rientrati anche i lavori di pavimentazione di via Martiri del Lavoro ad Azzano di via Viani e via San Genesio a Giustagnana, l’asfaltatura di un tratto della strada comunale della montagna poco a monte del cimitero di Seravezza e la ripavimentazione della piazza di Ruosina. «Con la somma di circa 30mila euro ancora disponibile realizzeremo adesso altre asfaltature in vari tratti della ex strada provinciale fra il centro di Seravezza e la zona di Mignano, prima dell’abitato di Ripa», annuncia l’assessore ai lavori pubblici Giuliano Bartelletti.