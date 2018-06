Lavori in centro: terminato oggi l’intervento in piazza Napoleone

LUCCA – Come da cronoprogramma, sono terminati i lavori per il rifacimento del lastricato in piazza Napoleone. La piazza dunque torna ad essere completamente fruibile, fatta eccezione per un piccolo spazio sul lato del Cortile degli Svizzeri dove le transenne resteranno a protezione dell’ultimo intervento fatto per alcuni giorni.

I lavori in piazza Napoleone rientrano fra quelli alle tre piazze del centro storico per i quali sono stati stanziati 543 mila euro con gli obiettivi principali di migliorarne la sicurezza, l’accessibilità e il decoro.

Frattanto procedono anche i cantieri sulle altre due piazze.

In piazza del Real Collegio gli operai stanno procedendo adesso con il rifacimento dei marciapiedi tutto attorno alla piazza, così come previsto dal progetto, e si conta di terminare entro giugno l’intero intervento, compresa la posa in opera dell’asfalto natura.

In piazza Bernardini, terminati tutti gli interventi sui sottoservizi, la prossima settimana si procederà al posizionamento delle cordonature e si comincerà a ricollocare le pietre che nel frattempo sono state restaurate. La ditta, da contratto, ha tempo fino alla fine di agosto per terminare i lavori, ma si conta di poter chiudere prima il cantiere, tenendo tuttavia presente che in questa piazza i reperti archeologici si trovano in una posizione molto superficiale e quindi, anche quando si andrà a scarificare per poi asfaltare, non si escludono rallentamenti per le necessarie rilevazioni da parte dell’équipe degli archeologi.