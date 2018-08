Brennero chiuso di notte per i lavori Geal a San Marco

LUCCA – Si stanno svolgendo in queste settimane i lavori Geal per la sostituzione del grande tubo che, dai pozzi sul Serchio, alimenta tutto l’acquedotto cittadino; un’arteria sotterranea fondamentale per l’approvvigionamento idrico di Lucca che corre proprio sotto la via del Brennero. Il progredire dei lavori ha messo in luce la presenza di altre tubature di servizio pertanto la nuova tubazione dovrà essere collocata sotto la mezzeria della strada e non sarà più possibile proseguire il cantiere senza chiudere completamente la viabilità.

Per questo motivo l’amministrazione comunale ha chiesto e concordato con Geal che i lavori proseguano durante il mese di agosto in notturna consentendo l’apertura durante il giorno della strada. È stata quindi emanata un’ordinanza che chiude la via del Brennero, nel tratto fra via dei Salicchi e via Poschi Meuron dalle ore 21 alle ore 6 del giorno successivo nei giorni dal 5 al 9 agosto e dal 20 al 31 agosto.

La notte dalle ore 21 alle 6 – I mezzi provenienti da Ponte a Moriano che si dirigono a Lucca percorrendo la via del Brennero, giunti al cantiere, dovranno obbligatoriamente girare a sinistra in via Poschi Meuron, da qui potranno proseguire verso Lucca utilizzando via delle Ville; le vetture che invece intendono raggiungere Ponte a Moriano durante la notte potranno utilizzare via delle Ville o la via di Camaiore e via di Moriano.

Il giorno dalle ore 6 alle 21 – la via del Brennero sarà aperta nel tratto del cantiere a senso unico per chi da Ponte a Moriano si dirige verso Lucca. I mezzi che da viale Matteo Civitali svolteranno in via del Brennero con direzione Ponte a Moriano giunti al cantiere saranno deviati a destra sulla parte est di via dei Salicchi e attraverso via Poschi Meruon potranno ritornare sulla via del Brennero.