Lavori di messa in sicurezza sull’argine sinistro del Fossanuova

PORCARI – Sono in corso i lavori di messa in sicurezza dell’argine sinistro del rio Fossanuova predisposti dall’amministrazione dopo che durante l’ultima allerta rossa verificatasi il 10 dicembre il muro di contenimento in prossimità dell’argine e un tratto arginale in terra prima della Baracca Di Nanni avevano destato non poche preoccupazioni, mostrando cenni evidenti di cedimento e la presenza di fontanazzi, segnalati anche dalla Croce Verde Protezione civile di Porcari.

«Abbiamo subito avvisato l’ente competente che in questo caso è la Regione Toscana attraverso il Genio Civile di Pisa – fa sapere l’assessore all’assetto idrogeologico e vicesindaco del Comune di Porcari, Franco Fanucchi – e questi con grande tempestività sono intervenuti in somma urgenza per ripristinare le condizioni minime di sicurezza. Questo intervento è stato provvidenziale in quanto il giorno 27 dicembre, senza alcuna comunicazione di allerta da parte degli enti competenti, si è verificata a sorpresa l’ennesima ondata di piena e il rio Fossanuova in quel tratto avrebbe potuto provocare danni se il Genio Civile non fosse intervenuto con tempestività».

L’intervento di messa in sicurezza è ancora in atto con la costruzione di una scogliera che porrà fine definitivamente alle criticità in quel punto. «Ringraziamo quindi la Regione Toscana e il Genio Civile – conclude Fanucchi – per l’intervento messo in atto con un tempismo che definire eccezionale è dir poco; è stato questo un esempio di come la Pubblica Amministrazione dovrebbe intervenire prima che le situazioni di rischio si aggravino a tal punto da provocare danni, più costosi da riparare rispetto all’intervento preventivo».