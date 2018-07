Lavori di Geal alla rete idrica a San Filippo e a San Marco

LUCCA – Da mercoledì 18 luglio partono i cantieri di Geal spa per interventi a due importanti tratti della rete idrica cittadina. I lavori sono stati programmati da tempo, in accordo con l’amministrazione comunale, per avere il minor impatto possibile sulla viabilità e proprio per questo è stato scelto il periodo estivo che coincide con la chiusura delle scuole. L’intervento che Geal attua sulla via del Brennero riguarda la sostituzione della condotta idrica di alimentazione della città. Un’opera che permetterà di mettere in totale sicurezza la rete acquedottistica perché il tratto interessato alimenta il serbatoio di Monte San Quirico dai pozzi di Salicchi, serbatoio che rifornisce buona parte della città. Rilevante è anche l’intervento sulla via di Tiglio: consiste nella sostituzione della rete idrica a San Filippo, nel tratto di strada compreso tra via Sandei e Via della Chiesa.

Per quanto riguarda la viabilità l’amministrazione comunale ha predisposto divieti di sosta e transito e una serie di modifiche alla circolazione che sono così articolate:

SAN FILIPPO – Da mercoledì 18 Luglio a sabato 11 Agosto verrà chiusa via di Tiglio nel tratto compreso tra l’intersezione con via Sandei e quella con via Antognoli: in questo periodo è pertanto istituito divieto di sosta con rimozione su ambo i lati e divieto di transito. Inoltre senso unico in via di Tiglio, nel tratto fra via Antognoli e via della Chiesa di San Filippo, con direzione consentita verso il territorio di Capannori. Via Sandei diverrà invece a doppio senso fra via di Tiglio e piazza D’Aquisto. La linea del trasporto pubblico LAM BLU ne tratto fra via Cadorna e il capolinea (Ospedale San Luca) muterà percorso, sia in andata che ritorno su via di Tiglio (con direzione via Romana), via Romana, via Lippi Francesconi, Ospedale San Luca.

SAN MARCO – Dalle ore 7 di mercoledì 18 luglio alle ore 18 di venerdì 10 agosto verrà istituito un senso unico di circolazione in via del Brennero, nel tratto fra l’incrocio con via Matteo Civitali e quello con via dei Salicchi con direzione di marcia verso Ponte a Moriano, i veicoli provenienti da via Matteo Civitali con direzione nord giunti all’incrocio con via del Brennero dovranno svoltare obbligatoriamente a destra. Sarà inoltre invertito il senso di marcia nell’ultimo tratto di via Matteo Civitali (zona Catasto) con direzione sud (da via dei Salicchi a via del Brennero), quindi tutti i veicoli provenienti da nord, dalla via del Brennero con direzione Lucca, dovranno obbligatoriamente svoltare a destra in via dei Salicchi. Sulla via del Brennero, nel tratto interessato dai lavori, i veicoli aventi massa a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate provenienti da Lucca e diretti a Ponte a Moriano (con esclusione per i mezzi pubblici) non potranno svoltare in via dei Salicchi; quelli che invece transiteranno in via dei Salicchi (esclusi i mezzi pubblici) non potranno svoltare a sinistra in via Matteo Civitali ma dovranno proseguire a dritto verso la via Galilei o via per Camaiore.