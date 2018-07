Lavori all’acquedotto, Geal al lavoro per stringere i tempi e risolvere il disagio

LUCCA – Sono due nodi nevralgici quelli interessati dagli interventi straordinari sulla rete acquedottistica che partiranno da domani (mercoledì 17 luglio), due opere necessarie al rinnovamento della rete per scongiurare disagi ben più gravi che ne potrebbero derivare in caso di rotture delle tubazioni. Il primo sulla via del Brennero e il secondo, con chiusura totale della strada, sulla via di Tiglio a San Filippo.

“Geal ha l’obbligo -commenta il presidente della società che gestisce il servizio idrico integrato nel Comune di Lucca Giulio Sensi– di intervenire sulla rete per sistemare i punti più critici ed evitare che si generino rotture che metterebbero in crisi l’approvvigionamento idrico della città”.

Il rinnovamento del tratto sulla via del Brennero permetterà di mettere in totale sicurezza la rete acquedottistica in quanto il tratto interessato alimenta il serbatoio di Monte San Quirico dai pozzi di Salicchi, serbatoio che rifornisce buona parte della città. I lavori si svolgono nel punto compreso fra l’incrocio con via Civitali e l’ingresso della centrale acquedotto, con senso unico alternato sul Brennero.

Più complicato da un punto di vista di posizionamento del cantiere è l’intervento sulla via di Tiglio che vedrà la sostituzione della rete idrica nel tratto di strada compreso tra via Sandei e Via della Chiesa. Il tratto in questione serve l’intera zona di San Filippo e si trova in pessime condizioni, con rotture che sono diventate molto frequenti, ben due nell’ultimo mese. Un intervento atteso da anni per scongiurare ogni rischio di interruzione del servizio a San Filippo. Inizialmente era previsto un senso unico alternato, ma dai saggi approfonditi che sono stati svolti negli ultimi giorni è stato realizzato che non sarà possibile lavorare su senso unico alternato per la presenza di troppi sotto-servizi e il posizionamento del tubo al centro della carreggiata.

“Siamo consapevoli -aggiunge Sensi- dei disagi che ci saranno per commercianti e residenti in particolare nella zona di San Filippo e mi scuso a nome della società per tali disagi. Ci siamo subito attivati per intensificare il turno di lavoro e grazie alla disponibilità della ditta che esegue l’opera sarà possibile velocizzare i tempi lavorando su un turno di dieci ore con 5-6 operai sul cantiere. Geal sta mettendo in campo insieme al Comune di Lucca ogni sforzo possibile per limitare l’impatto alla circolazione su tutti i cantieri, prevedendo turni più lunghi o dove possibile doppi turni, realizzando gli interventi principali sono in estate quando le scuole sono chiuse. Il massimo che possiamo fare lo stiamo facendo, ma allo stesso tempo abbiamo il dovere di assicurare quegli interventi che garantiscano il servizio rinnovando l’acquedotto ed estendano la rete fognaria”.