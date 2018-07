Lavori alla piscina di Capannori: un investimento da 276mila euro

CAPANNORI – Prenderà il via martedì 24 luglio un intervento di manutenzione straordinaria della piscina comunale. Grazie a un investimento di 276 mila euro l’amministrazione comunale effettuerà una serie di lavori tecnico-funzionali che miglioreranno la qualità del servizio offerta agli utenti nonché la sicurezza generale. Per questo l’impianto sportivo rimarrà chiuso fino al 16 settembre compreso.

<<La piscina comunale è una delle strutture di riferimento della Piana di Lucca. Per questo vogliamo costantemente migliorarne la qualità per renderla più fruibile – commenta l’assessore ai lavori pubblici, Pier Angelo Bandoni -. I lavori di straordinaria manutenzione che effettueremo durante la pausa estiva vanno proprio in questa direzione. Abbiamo in programma un complessivo miglioramento dell’impianto con opere che proseguiranno, secondo vari lotti funzionali, fino al termine del 2019. In totale abbiamo previsto per la piscina un investimento complessivo di oltre un milione di euro>>.

Le opere che saranno effettuate questa estate si concentreranno sugli spogliatoi e altre zone. In particolare saranno effettuati interventi idraulici sulle linee dell’acqua calda con la sostituzione dei gruppi delle docce spogliatoio e servizi maschili. Sarà revisionato tutto l’impianto idrico sanitario, si migliorerà il trattamento antimicotico per le vaschette lavapiedi. Si effettueranno poi operazioni di pulizia nelle condotte dell’aria, si installeranno delle tettoie esterne in corrispondenza di alcuni depositi all’aperto e si migliorerà l’impianto di rilevazione degli incendi.

Una volta terminato questo primo intervento sarà programmato il secondo lotto di lavori che riguarderà l’esterno dell’edificio e pertanto potrà essere effettuato durante l’apertura della piscina.

L’attività dell’impianto sportivo, quindi, riprenderà a tutti gli effetti da lunedì 17 settembre ma la segreteria della piscina sarà già aperta dal 27 agosto per fornire informazioni dalle ore 8 alle ore 20, anche per telefono al numero 0583/429818.