Lavori al lastricato di via Santa Gemma Galgani e percorsi alternativi

LUCCA – Si risistema il lastricato in via Santa Gemma Galgani. L’intervento si è reso necessario viste le condizioni di precarietà di questo tratto della viabilità del centro storico, dove diverse pietre risultano sconnesse e dunque pericolose per la normale circolazione dei mezzi.

Per permettere la sistemazione della strada da lunedì 4 giugno e fino giovedì 7 giugno via Santa Gemma Galgani verrà chiusa al transito veicolare (si potrà comunque passare a piedi), prima nel tratto compreso fra via Fillungo e l’intersezione con piazza della Zecca e poi fra questa intersezione e via della Fratta.

Sarà di conseguenza modificata la percorrenza della Lam Rossa nel tratto che va da piazza Santa Maria alla Madonna dello Stellario, secondo questa nuova percorrenza: piazza Santa Maria, via del Gonfalone, via Michele Rosi, via del Fosso lato ovest, Madonna dello Stellario.

I titolari di permessi A5, N e T con percorsi obbligati di accesso alla Ztl attraverso il varco di Piazza Santa Maria-via Fillungo, saranno autorizzati a transitare in entrata e uscita lungo il seguente percorso alternativo: piazza Santa Maria, via del Gonfalone con passaggio dal varco, via Michele Rosi, via del Fosso lato ovest con passaggio dal varco, Madonna dello Stellario.

