Lavori a ritmo serrato nelle piazze di Lucca: lavori terminati entro l’estate

LUCCA – Proseguono a ritmo sostenuto le opere di riqualificazione delle piazze mercatali del centro storico, che il Comune di Lucca sta realizzando in piazza del Collegio, piazza Bernardini e in piazza Grande.

La commissione lavori pubblici e ambiente del Consiglio comunale ha effettuato un sopralluogo sui cantieri, assieme all’assessore Celestino Marchini e alla funzionaria tecnica incaricata di seguire i lavori: gli amministratori hanno potuto così verificare l’andamento del programma, nonché monitorare i progetti e le tempistiche delle lavorazioni in corso.

«Siamo di fronte ad un’opera importante per la nostra città – sottolinea il presidente della commissione lavori pubblici, Daniele Bianucci – che l’amministrazione comunale può adesso realizzare, grazie ai finanziamenti ricercati ed ottenuti dalla Regione, e al cofinanziamento assicurato dal nostro bilancio. Complessivamente, quindi, investiamo più di 500mila euro, per tre cantieri che stanno andando a riqualificare altrettanti punti strategici del contesto cittadino: in piazza del Collegio, la realizzazione riguarda l’ampliamento del marciapiede e il rifacimento della piazza in asfalto natura; in piazza Bernardini, gli operai stanno provvedendo al recupero delle pietre presenti, e al rifacimento della parte in asfalto; in piazza Grande, infine, viene restaurata l’intera pavimentazione in pietra».

Gli interventi, in alcuni casi sicuramente complessi, si concluderanno entro l’estate. Ma i lavori vanno avanti a ritmi serrati: soprattutto per piazza Grande, l’intento è infatti quello di completare il tutto prima delle importanti manifestazioni che prenderanno il via già dalla primavera.

«La commissione ha potuto constatare la cura e l’attenzione che l’amministrazione e gli uffici stanno garantendo per il buon fine di questa opera – evidenzia il presidente. Daniele Bianucci –. Abbiamo anche registrato l’impegno continuo ad arrecare il minor fastidio possibile ai residenti; inoltre, l’assessore ci ha assicurato che, alla fine dei lavori, nessun stallo per i residenti andrà perduto».

I sopralluoghi sui cantieri, della commissione lavori pubblici e ambiente del Comune, proseguiranno anche nelle prossime settimane. «Abbiamo inaugurato un metodo di lavoro – spiega Bianucci – che si vuole fare forza della presenza costante e continua sul territorio».