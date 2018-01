Lavori a Forte dei Marmi per la linea a bassa tensione

FORTE DEI MARMI – E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica, comunica che venerdì 19 gennaio effettuerà un intervento molto circoscritto in via del Paradiso. Le squadre di tecnici dell’azienda elettrica effettueranno un intervento di rinnovo delle linee elettriche e miglioramento del decoro urbano attraverso l’eliminazione di un cavo aereo provvisorio, il potenziamento della linea interrata e un riassetto dei carichi per dotare l’area di una distribuzione elettrica equilibrata. Le operazioni, che devono essere effettuate in orario giornaliero per ragioni di sicurezza, richiedono due interruzioni temporanee del servizio elettrico, che e-distribuzione ha programmato dalle ore 9:00 alle 13:00 per i civici di via del Paradiso 12/a, da 12/d a 14/c, 18, 51/p, sn. Altri interventi di manutenzione saranno effettuati lunedì 22 gennaio, giornata in cui l’energia elettrica verrà interrotta dalle ore 9,00 alle 11,30 per i civici di via Matteotti da 16 a 16/a, sn, temp, in via Risorgimento da 2 a 4a e in via Barsanti 7. I clienti saranno preavvisati attraverso affissioni nelle zone interessate. E-distribuzione ricorda di non utilizzare gli ascensori per la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull’assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. In caso di forte maltempo i lavori potrebbero essere rinviati.