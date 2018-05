Lavoratori e sindacati esprimono ‘forte preoccupazione’ per la Fondazione unica sulla cultura

LUCCA – La settimana scorsa ha avuto luogo l’incontro dalla RSU con la Direzione dell’Azienda dal quale i dipendenti hanno appreso che non sono emerse, di fatto, sostanziali novità e che la riunione prevista fra l’Azienda e le altre due realtà coinvolte nell’ipotesi di Fondazione, Itinera e Opera delle Mura, è stata rinviata di alcuni giorni e avverrà a breve. Il personale si dice deluso dalla mancanza, ad oggi, di quelle risposte concrete più volte richieste, e attende l’immediato coinvolgimento nella eventuale fase successiva all’incontro, quando verranno delineati tutti i dettagli della trasformazione in Fondazione.

La RSU ribadisce che la posizione del personale non è di chiusura “a ogni possibile cambiamento”, come è stato detto sugli organi di stampa, bensì di forte preoccupazione per i piani portati avanti senza la presentazione preliminare dei mezzi economici e dei progetti culturali su cui dovrebbe basarsi la Fondazione. Quando saranno fatti conoscere con chiarezza al personale statuto, piano di fattibilità economica e progetto culturale, ed essi risulteranno positivi e impostati in un’ottica di rilancio per il Teatro, i dipendenti non potranno che dirsi soddisfatti del percorso intrapreso dall’Azienda e dall’Amministrazione comunale. Prima o senza tutto questo il progetto continua a rimanere astratto; pertanto allo stato attuale il personale ribadisce la posizione già espressa nei precedenti comunicati.

I Lavoratori

Le R.S.U.

Le OO.SS. SLC-CGIL (Simone Tesi) e FISTel-CISL (Federico Fontanini)