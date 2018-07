L’autrice lucchese Chiara Parenti ospite alla Versiliana con il nuovo romanzo Garzanti

PIETRASANTA – Lunedì (23 luglio) alle 17 l’autrice lucchese Chiara Parenti sarà ospite al Caffè de La Versiliana per parlare del suo ultimo romanzo “Per lanciarsi dalle stelle”, edito da Garzanti.

“Paura e coraggio: sono due sinonimi?”: è questo il titolo dell’incontro condotto dalla giornalista Silvia Toniolo e a cui parteciperanno gli esperti lucchesi Renato Bertolucci (psicologo e psicoterapeuta) e Lodovica Giorgi (avvocato penalista).

Paura e coraggio sono infatti i temi dominanti del libro, in cui la protagonista decide di mettersi alla prova, sfidando ciò che la terrorizza da quando era bambina.Così, per 100 giorni, affronta una piccola paura dopo l’altra, dal salire sulle montagne russe al dormire in un bosco sotto le stelle, dal fare un viaggio da sola a Parigi a lanciarsi con il paracadute. Giorno dopo giorno scopre il piacere dell’imprevisto e dell’adrenalina che fa battere il cuore. Accanto a lei c’è Samanta, una timida adolescente. Rivedendosi in lei, Sole prova a smontare tutti i tasselli della sua insicurezza per insegnarle quello che ha appena imparato: è normale avere paura, quello che serve è solo un unico, magnifico istante di coraggio per lasciarsi andare. E, per dimostrarlo, è pronta a vivere il suo timore più grande: confessarsi al ragazzo di cui è innamorata da sempre. La prova più difficile. Perché anche per amare davvero bisogna essere pronti a mettersi in gioco.

Dopo il successo de “La voce nascosta delle pietre”, Chiara Parenti regala ai suoi lettori un romanzo che ci insegna a guardare dentro noi stessi. Una storia sull’importanza di assaporare ogni attimo, di non perdere le occasioni della vita. Una storia sull’amicizia che quando è sincera scava dentro anche se fa male. Una storia sul coraggio di guardare oltre la paura per toccare le stelle.

Per info: www.chiaraparenti.com