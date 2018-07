L’associazione ‘L’amore non conta i cromosomi’ vara il progetto ‘Pronti a correre’

LUCCA – “L’amore non conta i cromosomi”, l’associazione, presieduta da Sabrina Cattaneo, costituitasi nel 2016 a seguito dell’unione di alcune famiglie con sindrome di Down ha varato il progetto “Pronti a correre”.

Destinato a bambini tra i 5 e i 12 anni il progetto ha lo scopo di promuovere la crescita individuale e di gruppo, totalmente autofinanziato grazie alle donazioni, ha sede negli spazi messi a disposizione dal Centro per le Famiglie del Comune di Lucca in Via Urbiciani a San Concordio.

Grazie alla preziosa collaborazione delle due terapiste della Neuro e psicomotricità dell’età evolutiva Elena Beani, Chiara Marcucci, della laureanda in neuro e psicomotricità dell’età evolutiva Federica Paoletti e di Brigitt Della Monica laureanda in Scienza dell’educazione Sociale i bambini potranno trovare uno spazio pronto ad accoglierli.

«Diventare grandi è un’impresa fatta di molte conquiste quotidiane – afferma la presidente Cattaneo – e noi vogliamo offrire a tutti la possibilità di raggiungere questo obbiettivo».

Tutte le atterezzature che rendono accogliente e fruibile questo spazio sono state acquistate tutte grazie all’impegno e alla generosità delle consorti rotariane del Club Montecarlo Piana di Lucca; «Siamo felici di vedere nascere questo centro anche grazie al nostro impegno – afferma Cristina Pachetti -. Abbiamo aderito con entusiasmo alla proposta della Presidente Cattaneo, e ci siamo messe, per quanto possibile, a disposizione per dare un aiuto concreto sperando di riuscire a dare un contributo sufficiente a dotare gli spazi di quanto necessario. E di questo dobbiamo ringraziare i tanti sponsor (aziende, commercianti, singoli privati) che hanno contribuito all’organizzazione del nostro Burraco: un grazie in particolare a Lucia Giovannetti che ha donato il prezioso primo Premio».