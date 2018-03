L’Asl rassicura: ‘GiÃ  trovata una sede alternativa per i servizi di via Puccini a Castelnuovo’

CASTELNUOVO GARFAGNANA – In merito all’intervento del gruppo consiliare di opposizione a Castelnuovo Garfagnana sulla situazione del centro socio sanitario, l’Azienda evidenzia di aver intrapreso già da alcuni mesi un percorso per arrivare in tempi brevi al trasferimento in una sede adeguata dei servizi attualmente ospitati in via Puccini.

Con una delibera del 26 ottobre 2017 è stato infatti approvato un bando di gara per la ricerca di nuovi locali in linea con le norme sull’accreditamento. A seguito di un avviso con manifestazione d’interesse è stato individuato un potenziale offerente ed è in fase di valutazione la congruità dell’affitto. Il proprietario dovrà poi effettuare alcune modifiche all’immobile perché arrivi ad avere tutte le caratteristiche (dimensioni, accessibilità, materiali ed impiantistica, disponibilità di parcheggi) ritenute indispensabili dall’Azienda per garantire servizi in linea con le esigenze della cittadinanza.

Ne giro di qualche mese, sicuramente poco dopo l’estate, potrà quindi essere operativo il nuovo centro socio sanitario di Castelnuovo. Tutta questa procedura è stata portata avanti in stretta collaborazione con il Comune di Castelnuovo con il preciso obbiettivo di mettere a disposizione dei cittadini una nuova sede adeguata per le attività distrettuali.