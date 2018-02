L’arte tra ‘800 e ‘900 a Villa Argentina con “I manifesti dell’arte”

VIAREGGIO – Villa Argentina è una fonte inesauribile di eventi culturali. Da domani (15 febbraio) ha inizio una rassegna di proiezioni dai contenuti davvero molto interessanti per gli amanti dell’arte.

Come nella celebre opera “Vite parallele” di Plutarco, vengono messi a confronto i destini di grandi artisti, italiani e stranieri. Attraverso le loro biografie sarà approfondita la loro poliedrica arte creativa e verranno analizzate alcune delle più significative opere artistiche prodotte nel corso della loro carriera.

Una prospettiva nuova, quella del parallelo artistico, che consentirà di cogliere le similitudini e le differenti peculiarità degli artisti cui la rassegna è dedicata.

La rassegna sarà quindi un volo nell’arte lungo due secoli, capace di far vivere intense emozioni a quanti parteciperanno alle diverse serate del programma di proiezioni.

I curatori che si sono dedicati con impegno e passione all’ideazione e preparazione della rassegna sono Arturo Faraoni (produzione, regia, testi) e Paolo Magri (colonne sonore originali)

La rassegna è stata organizzata dalla Provincia di Lucca in collaborazione con l’Associazione Gruppo Amici della Versilia , il Museo Ugo Guidi e il Comune di Viareggio, con il supporto tecnico di Marco del Bucchia Editore e Radio Versilia.

Di seguito il calendario completo delle proiezioni:

15 febbraio: Giorgio De Chirico e Vasilij Vasil’evič Kandinskij

22 febbraio: Giovanni Fattori – Henri Matisse

15 marzo: Carlo Carrà – Salvador Dalí

29 marzo Lorenzo Viani – Marc Chagall

5 aprile: Renato Santini – Edward Hopper

12 aprile: Dino Buzzati – Edvar Munch

3 maggio: Giorgio Morandi – Edgar Degas

17 maggio: Giovanni Boldini – Tamara de Lempicka

31 maggio: Ugo Guidi – Paul Klee

7 giugno: Umberto Boccioni – Pablo Picasso

E’ inoltre prevista l’organizzazione, su prenotazione, di apposite proiezioni mattutine dedicate alle scuole del territorio per coinvolgere maggiormente gli studenti nella conoscenza delle bellezze del mondo artistico.

Per effettuare prenotazioni e informazioni : Tel. 0584 1647600

Villa Argentina,Via Fratti angolo Via Vespucci 44, Viareggio

e.mail: musei@nullprovincia.lucca.it