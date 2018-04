Larga sconfitta dell’Acf Lucchese in casa della capolista Florentia : troppe assenze per competere

LUCCA – E’ stata una sconfitta pesante, ma non ha sorpreso nessuno. Troppe le assenze e l’Acf Lucchese non ha potuto opporre resistenza alle biancorosse lanciate verso la possibilità di giocare il prossimo campionato in serie A.

Troppe le assenze fra le rossonere del presidente Marco Chiocchetti, dopo la squalifica per un turno di Giulia Nellini, che era stata espulsa nel finale della gara con la Lavagnese, e Jessica Di Lupo e Benedetta Tognarelli, solamente ammonite domenica scorsa ma che erano in diffida. Queste assenze si aggiungono alla perdita di Irene Pieroni per questa stagione, dato che ulteriori esami strumentali hanno evidenziato che la forte giocatrice dell’Acf ha riportato uno strappo di primo grado per il quale si profilano tempi piuttosto lunghi per il totale recupero.

Non c’è stata partita e nel finale l’arbitro Diop di Treviglio ha dimostrato quanto sarebbe necessario il buonsenso per dirigere gare nazionali di calcio, ma non tutti ne hanno, espellendo sull’ 11 a 1 Valentina Bengasi per una semplice protesta.

Florentia-Acf Lucchese 12-1

Reti : primo tempo 8 Lotti , 30 Gnisci , 38 Vicchiarello, 43 Lotti, 44 Gnisci secondo tempo 4 Baroni , 17 Frediani, 19 Mazzella , 22 Ceci 33 Abati , 40 e 45 rigore Vicchiarello .

Florentia : Schiavone, Valgimigli, Bonaiuti, Mazzella, Baroni, Ceci, Abati, Lotti, Nencioni, Hjolman. All. Illic Lelli. In panchina Leoni, Gnisci, Tona, Aliaj, Pecchia, Vicchiarello, Rodella, Mascilli.

Acf Lucchese : Landi, Frediani, Cantini, Lehmann, Marchi, Passaglia, Rossi, Masè, Biancalana, Bengasi, Torre. All. Corti

Arbitro : Diop di Treviglio