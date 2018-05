L’Anpi interviene sul post di Barsanti sul 25 Aprile: ‘Comportamento da stigmatizzare’

Essendo venuti a conoscenza delle dichiarazioni rilasciate da Fabio Barsanti il 24 aprile ultimo scorso a proposito della sua volontà di non partecipare alle celebrazioni del 25 aprile, l’Anpi di Lucca ritiene doveroso stigmatizzare in modo netto questo comportamento, in quanto contrario ai principi e ai valori democratici e antifascisti su cui si basa la vita ed il funzionamento delle istituzioni che ogni consigliere dovrebbe osservare.

Un’affermazione gravissima , quella fatta da un consigliere comunale, che non possiamo permettere che passi sotto silenzio perché i silenzi lasciano spazio a confusione, lasciano intendere che ci sia disponibilità a tollerare ignobili mistificazioni, creano un clima di indifferenza che è fertile humus per episodi di violenza squadrista, come quello che si è verificato venerdì scorso ai danni di tre giovani lucchesi.

Questi atti sono il risultato di un clima di intolleranza, di violenza, che può essere sconfitto soltanto da una presa di posizione aperta e esplicita di condanna da parte delle persone democratiche della nostra città.

Questi episodi chiamano in causa tutti noi, riguardano tutti noi e richiedono una nostra vigile partecipazione ad affermare valori di versi di inclusione, di rispetto, di attenzione nei riguardi di tutti, come i nostri padri costituenti ci hanno trasmesso.

La risposta migliore a tutto ciò è procedere con atti concreti e con una mobilitazione generale di tutte lecoscienze democratiche.

Per questo come Anpi sollecitiamo l’amministrazione comunale a concludere l’iter, iniziato dall’Anpi nell’agosto 2017, con la consegna al Sindaco, della proposta di ‘defascistizzazione’, cioè l’approvazione da parte del Consiglio Comunale della Delibera di contrasto attivo ai neofascismi.

Tale approvazione è avvenuta da parte del Consiglio comunale di Lucca nel gennaio u.s.; occorre ora sullabase di questo mandato, procedere all’adeguamento del regolamento di occupazione di suolo pubblico.

Con la modifica di detto Regolamento comunale, per ottenere l’autorizzazione a manifestare, sarà necessario dichiarare esplicitamente il rispetto dei valori sanciti nella nostra Carta fondamentale, nata dalla Resistenza.

Per quanto riguarda l’Anpi saranno messi in campo tutti quanto è in nostro potere per vigilare che i principi e i valori conquistati a caro prezzo dai partigiani della nostra resistenza siano salvaguardati e rispettati, intraprendendo tutte le vie anche legali contro ogni tentativo di fomentare l’ideologia fascista seppur vestita di abiti diversi.

Rosalba Ciucci

Presidente ANPI sezione intercomunale di Lucca