L’Amministrazione comunale di Forte dei Marmi potenzia il progetto Sicurezza 2018

FORTE DEI MARMI – Il progetto Sicurezza 2018, voluto dall’Amministrazione comunale, compie un nuovo passo in avanti a favore di residenti ed ospiti di Forte dei Marmi. Nei pressi del pontile, punto strategico per le attività di controllo, è stata installata una cabina utilizzabile dai vigili come punto d’appoggio, recante la dicitura “Polizia municipale”. Il vano è stato pensato per essere un punto di riferimento sul lungomare, rivolto ai cittadini quale primo presidio di sicurezza. La cabina rimarrà in funzione fino al termine della stagione estiva.