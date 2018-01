Lammari, piccoli cambiamenti di viabilità in via del Fondaccio e via delle Suore

LAMMARI- Confermato il senso unico in via del Fondaccio e in via delle Suore, eccetto il tratto che va dalla casa di riposo ‘La Perla’ fino all’incrocio con via dell’Ave Maria, che torna a doppio senso. Su via delle Suore, inoltre, per motivi di sicurezza oltre al senso unico sarà istituito il limite di velocità massimo di 30 chilometri all’ora.

L’amministrazione comunale, quindi, a seguito delle richieste dei residenti, ha fatto un’ulteriore verifica nella zona del parco ‘Ilio Micheloni’, dove alcuni giorni fa ha modificato la viabilità per mettere in sicurezza un’area frequentata da famiglie, bambini e ciclisti.

Per l’amministrazione, in particolare su indicazione della polizia municipale, non ci sono i requisiti per ripristinare il doppio senso su tutta via delle Suore. Stando agli studi tecnici, il senso unico in via del Fondaccio è necessario perché la zona smetta di essere una scorciatoia per gli automobilisti, essendo una via ad uso del parco e delle famiglie del quartiere infatti. Allo stesso tempo, il senso unico in via del Fondaccio obbliga a modificare la viabilità anche in via delle Suore, che risulta inadeguata a sopportare l’aumento di traffico locale che ne deriverebbe.

E’ stata accolta invece la richiesta di far tornare a doppio senso l’ultimo tratto di via delle Suore, perché lì la strada è più grande, e quindi l’amministrazione ha potuto recepire le necessità dei cittadini. L’operazione di modifica della viabilità è stato compiuto secondo il criterio della sicurezza dei residenti, degli automobilisti e dei pedoni, e in quanto tale confermato.