Lami (Cgil): la new tecnology non c’entra, una prova di forza che non rispetta i lavoratori

FIRENZE – <<Non siamo di fronte alla new tecnology che avanza con industria 4.0, ma semplicemente ad una procedura che non rispetta la dignità dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali.

Inviare un sms per comunicare la cassa integrzione è solo una prova di forza senza avere il coraggio di vedere in volto i propri dipendenti. La Cgil Toscana, ritiene scorretto questo atteggiamento che va ad infangare quel mondo di imprenditori seri che affrontano quotidianamente le difficoltà e che cercano di risolverle insieme ai sindacati ed ai lavoratori>>.

F.to Mirko Lami (segretario regionale Cgil con delega attività produttive e mercato lavoro)