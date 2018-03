‘L’alternanza è servita’: al via il progetto dedicato agli studenti

LUCCA – Primo appuntamento con il percorso formativo L’alternanza è servita martedì 27 marzo alle ore 9:30 presso il Liceo Scientifico Ettore Majorana di Capannori per presentare a studenti, docenti, imprese e famiglie l’intero percorso progettuale.

Si tratta di un percorso di Alternanza Scuola Lavoro realizzato dalla Camera di Commercio di Lucca con la collaborazione del Liceo Scientifico Majorana e di alcune aziende del territorio, sulla base di un format pensato dalle Camere di Commercio toscane e condiviso con l’Ufficio Scolastico Regionale.

Il progetto ha come tema la comunicazione digitale nei settori agroalimentare e turismo ed è destinato agli studenti del triennio delle scuole medie superiori, ed è articolato in 90 ore divise tra attività in aula e attività in azienda (27 ore di attività in aula per orientamento e formazione – 50 ore attività in azienda per stage – 13 ore di attività di monitoraggio e restituzione).

Gli studenti hanno la possibilità di acquisire una competenza sulla filiera agroalimentare e turistica, settori economici importanti nel nostro territorio, vista la storica vocazione agricolo-commerciale che si è evoluta e specializzata nel tempo in una rete di numerose e fiorenti aziende di piccole e medie dimensioni, cui corrisponde non solo l’eccellenza del prodotto vinicolo e oleario ma…..

Il settore turismo e agroalimentare sono settori importanti e vitali per la nostra provincia, che la Camera di Commercio di Lucca sta promuovendo anche attraverso il brand The Lands of Giacomo Puccini, progetto finalizzato alla promozione di Lucca e del suo territorio attraverso le sue peculiarità, le sue eccellenze, i suoi principali eventi culturali, artistici e musicali mediante una campagna di comunicazione per promuovere la destinazione “Lucca” sul territorio nazionale ed internazionale.

«Il progetto di Alternanza scuola lavoro – ha dichiarato Giorgio Bartoli, presidente dell’ente camerale – è un’opportunità per gli studenti per avvicinarsi al mondo del lavoro e integrare una formazione in aula curriculare con una formazione esperienziale, svolta in contesti lavorativi, tale da dar vita a un percorso unitario, che porta allo sviluppo di competenze richieste dal profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi e spendibili nel mondo del lavoro.

Le competenze tecnico-scientifiche, artistico-letterarie e storico-linguistiche (n.d.r. corrispondenti ai tre indirizzi: ordinario, scienze applicate e linguistico), che gli studenti apprendono nel proprio corso di studio liceale grazie a quest’opportunità potranno arricchirsi e integrarsi con specifiche abilità digitali, tali da rendere possibile la cooperazione e la sfida tra il mondo della scuola e il mondo imprenditoriale, ed in particolare della piccola impresa».

«La collaborazione con la CCIAA di Lucca nel quadro dell’alternanza scuola lavoro – ha dichiarato Luigi Lippi, Dirigente scolastico dell’ISISS Piana di Lucca – che inizia oggi con il progetto l’Alternanza è servita, consente al Liceo Scientifico Majorana di potenziare il proprio orientamento didattico-culturale, teso ad avvicinare i saperi curricolari alla conoscenza e alla progettazione del territorio. La formazione che viene fornita agli studenti dagli operatori CCIAA e Fondazione Campus arricchisce la preparazione curricolare di una particolare qualità in merito alle competenze che consentono alle giovani generazioni di maturare radicamento, appartenenza e capacità di innovazione rispetto al territorio. Grazie alla CCIAA si costruisce in sinergia un progetto di valorizzazione di quelle aziende qualificate del settore agroalimentare della Piana Est che si sono costituite in rete intorno al solo Istituto liceale dell’area, azione che mette in primo piano il connubio tra eccellenza qualitativa nella produzione locale e progettazione culturale di impronta giovanile».



Al percorso formativo parteciperanno 15 alunni appartenenti alle classi terze e quarte degli indirizzi ordinario e scienze applicate del Liceo Scientifico Majorana. Le docenze per l’attività formativa in aula saranno svolte anche in collaborazione con la Fondazione Campus.

Le imprese che accoglieranno gli studenti in stage sono: Fattoria Colle Verde srl soc. agr., Fattoria di Fubbiano srl , Azienda Agricola Stefanini srl, Azienda Agricola Colle di Bordocheo, Fattoria Il Poggio di Rossi Giancarlo, Centro Commerciale Naturale “Indiana e Dintorni”, Fondazione Palazzo Boccella e Strade del vino e dell’olio Lucca Montecarlo e Versilia.