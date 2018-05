L’allarme di Confcommercio: ‘Mancano 16mila euro per la Notte Bianca di Lucca’

LUCCA – «Senza il contributo economico dei pubblici esercizi la Notte Bianca di Lucca di quest’anno sarà a forte rischio, a causa delle spese per il settore della sicurezza dell’evento, onerose economicamente e obbligatorie per legge a seguito dell’emanazione del decreto Minniti». A lanciare l’allarme è Confcommercio, Fipe baristi, Fipe ristoratori e Commissione centro storico, al termine di una riunione ad hoc che si è svolta martedì pomeriggio a Palazzo Sani alla presenza di una quindicina di operatori.

Nel corso della riunione i vertici dell’associazione – presenti il presidente Ademaro Cordoni, il direttore Rodolfo Pasquini, i presidente di Fipe baristi e Fipe ristoratori Sandra Bianchi e Benedetto Stefani, e il presidente della Commissione Giovanni Martini – hanno illustrato ai presenti i costi della manifestazione: circa 60mila euro, almeno 16mila dei quali da destinare al comparto sicurezza per autorizzazioni e personale da impiegare.

Ed è proprio questa somma aggiuntiva (quantificata in oltre 16mila euro nel 2017, ma che quest’anno potrebbe lievitare) a mettere a rischio la manifestazione: per questa ragione è stato deciso di chiedere ai pubblici esercizi – in quanto categoria che trae maggiore vantaggio dalla Notte Bianca – un sostanzioso contributo, con l’obiettivo di racimolare circa 10mila euro, chiedendo al tempo stesso all’amministrazione comunale un ulteriore sforzo rispetto al contributo degli scorsi anni, per andare a coprire la somma necessaria.

Baristi e ristoratori presenti, nel confermare la loro disponibilità a fare la loro parte, si sono detti anche disponibili ad un porta a porta informativo fra colleghi, una sorta di “operazione di quartiere” per spiegare bene le motivazioni di questo contributo richiesto.

Il termine ultimo per la raccolta dei fondi è quello del 10 giugno, passato il quale verrà presa una decisione sulla fattibilità della manifestazione, in programma al momento come sempre a fine agosto. Confcommercio ricorda anche che l’adesione alla Notte Bianca è l’unica strada percorribile per rientrare nelle deroghe acustiche e nel pacchetto di autorizzazioni che l’associazione, organizzatrice dell’evento, richiede ogni anno per tutti i locali.

Le zone in cui verranno registrati i maggiori contributi da parte dei locali saranno poi anche privilegiate in fase di stesura del programma artistico della manifestazione.

Tutti i pubblici esercizi paganti inoltre saranno evidenziati e ringraziati dall’associazione tramite pubblicità a mezzo stampa, brochure, volantini e canali online.