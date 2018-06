“La vita è un’eterna poesia”: presentazione del libro di Daniela Conti Benassi

CAMAIORE – Quando scrivere non è soltanto una passione ma una terapia, una cura per i dolori che la vita ci mette di fronte. Da qui, dal bisogno di far uscire fuori tutti i propri sentimenti nasce “La vita è un’eterna poesia” di Daniela Conti Benassi. La raccolta di poesie, edita da Giovane Holden Edizioni, infatti non è semplicemente una silloge poetica ma un insieme di emozioni, tutto si fa poesia anche quel vuoto d’amore che ogni giorno sfida le nostre quotidiane fragilità. Perché proprio la poesia? «Non lo so, l’ho nell’anima, mi viene dentro in qualsiasi momento della giornata e poi sento il bisogno di farlo uscire – ha dichiarato la poetessa – scrivere mi ha aiutato nei tantissimi lutti che ho avuto, mi ha aiutato molto mettere su carta tutte le mie emozioni, mi ha aiutato ad uscire dal guscio per andare avanti. La pubblicazione è stata una cosa che mi è capitata tra capo e collo, non avevo mai pensato di scrivere per gli altri ed invece eccomi qui con la mia prima opera. Quello che mi fa più paura? È che i giovani oggi non leggono».

“La vita è un’eterna poesia” sarà presentata ufficialmente sabato 9 giugno alle 17.00 presso la biblioteca comunale di Camaiore Michele Rosi (via Vittorio Emanuele, 182), oltre alla scrittrice sarà presente il professore Giuseppe Paoli che introdurrà l’opera al pubblico presente.