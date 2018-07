La Versiliana – Il calcio: una questione di piedi e…di testa con Giovanni Galli e Eugenio Vassalle

PIETRASANTA – Sarà il campione del mondo Giovanni Galli, assieme al Mental Coach per sportivi Eugenio Vassalle, il protagonista dell’appuntamento al Caffè “Mundial” della Versiliana in programma mercoledì 11 Luglio. “Calcio: una questione di piedi e… di testa” è il titolo dell’incontro, moderato da David De Filippi, dove si andranno ad analizzare le questioni di maggior attualità sportiva: si parlerà infatti del Mondiale di Calcio, in corso in Russia, e di Nazionale di Calcio (con cui Galli vinse la Coppa del Mondo nel 1982), per poi focalizzare l’attenzione sulle dinamiche mentali e motivazionali con cui ogni campione, o sportivo in genere, deve confrontarsi quotidianamente. L’incontro di questa trentanovesima edizione del Festival de La Versiliana, firmata dal direttore artistico Massimiliano Simoni, si terrà come sempre sul palco intitolato a Romano Battaglia, a partire dalle 18.15. Ingresso libero.