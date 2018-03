La Versilia celebra i 500 anni dell’arrivo di Michelangelo nelle sue terre

PIETRASANTA – La Versilia celebra i 500 anni dall’arrivo di Michelangelo in Versilia con una serie di appuntamenti che coinvolgeranno tutto il territorio da marzo 2018 sino al 2020. Giovedì 15 marzo alle ore 15,00, presso il Municipio di Pietrasanta, alla presenza del Presidente del Consiglio Regionale, Eugenio Giani, i Comuni di Pietrasanta, Forte dei Marmi, Seravezza e Stazzema sottoscriveranno un apposito protocollo d’intesa. Michelangelo si trasferì nel Capitanato di Pietrasanta agli inizi del 1518 per occuparsi delle nuove cave dell’Opera di Santa Maria del Fiore e proprio il 15 marzo, data scelta per la sottoscrizione del protocollo, Michelangelo stipulò in Pietrasanta con un gruppo di scalpellini di Settignano, ai rogiti del notaio Giovanni Badessi, il primo di una serie di contratti per la commissione di tutti i marmi destinati alla facciata di San Lorenzo. Per i successivi due anni Michelangelo rimase in Versilia contribuendo in modo determinante a conferire al territorio del Capitanato le caratteristiche che ancora oggi possiede. Il protocollo mira ad esaltare le ricchezze di questo territorio dalle montagne alla marina e favorire lo studio e la conoscenza di un evento storico che ha condizionato profondamente l’evoluzione storica e culturale del territorio versiliese, elaborando un calendario coordinato di eventi celebrativi. I primi eventi sono già in calendario dal prossimo 19 marzo e proseguiranno sino al 31 dicembre 2020 e si svolgeranno lungo tutto questo arco temporale. Gli eventi del cartellone unico che, si accrescerà via via di nuove iniziative, saranno vagliati da un Comitato scientifico, di cui fanno già parte gli storici Costantino Paolicchi, Ezio Marcucci e Luigi Santini, presidente dell’Istituto Storico Lucchese, sez. Versilia, incaricato della valutazione dei progetti culturali. Nell’ambito della sottoscrizione del protocollo sarà presentata anche la veste grafica di tutti gli eventi che faranno parte del cartellone.