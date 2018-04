La Uil incontra i lavoratori per spiegare la ‘busta paga’: ecco il calendario

LUCCA – La UIL FPL ha fissato per i dipendenti del comparto della USL NORD OVEST ambito Lucca e Versilia, una serie di incontri volti a “decifrare” la busta paga.

Con la busta paga il datore di lavoro consegna un documento che ha validità giuridica che riassume gli elementi che vanno a comporre la retribuzione di un lavoratore dipendente, nel nostro caso di quelli della USL Nord Ovest che vanta oltre 14.000 dipendenti. Ognuno di noi quando ha di fronte la Busta paga è portato a guardare la voce in fondo a destra La retribuzione netta, ma è bene sapere che ci sono molte altre voci, utili a capire tante cose: gli istituti contrattuali che ci vengono pagati, le ritenute fiscali e previdenziali, i giorni di ferie, permessi eccetera. Per comprendere al meglio tutto questo la UIL FPL ha programmato incontri formativi e informativi su tutto il territorio della ex USL 2 di Lucca e della ex USL 12 della Versilia:

Il 3 aprile dalle 14:30 alle 15:30 nella sala riunioni ospedale Castelnuovo Garfagnana la relatrice e Lorena bravi Ufficio stipendi Estar

Il 5 aprile dalle 14:30 alle 15:30 nella saletta della direzione sanitaria ospedale Versilia il relatore e Stefano Carducci ufficio stipendi Estar

Il 9 Aprile alle 14:30 alle 15:30 aula Sesti ospedale San Luca relatore Stefano Carducci

L’11 aprile dalle 13:00 alle 14:00 sala riunioni Campo di Marte di Lucca relatore Stefano Carducci

La UIL FPL ha organizzato questi incontri grazie alla disponibilità dei funzionari dell’ente che in Toscana eroga le buste paga dei dipendenti USL, vale a dire ESTAR ( Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale) e dell’Opes formazione che al termine rilascerà un attestato di partecipazione. Le ore saranno riconosciute come assemblea, a questi incontri oltre alla segreteria provinciale saranno presenti anche i nostri RSU sia di Lucca che della Versilia .

Siamo comunque disponibili qualora ci venga richiesto a fissare incontri anche negli altri presidi che per ragioni organizzative per ora non abbiamo messo in programma.

Questi incontri sono un’opportunità per i dipendenti del comparto, affinché la busta paga non abbia più segreti e ogni voce sia comprensibile da parte di tutti. Non mancate