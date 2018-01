La Uil getta acqua sul fuoco per la produttivitÃ  Asl

LUCCA – «Nessuna misura drastica, per quanto ci riguarda, o nessuno sciopero in vista per il mancato pagamento della produttività nella ex As l2 e Asl 12 a dicembre e gennaio: altre sigle sindacali, a quanto pare, hanno deciso di fare un ingiustificato allarmismo su un fatto che era invece noto da tempo alle sigle sindacali e rispetto al quale era stata prevista una soluzione a febbraio».

Getta acqua sul fuoco la Uil Fpl di Lucca tramite il segretario provinciale Pietro Casciani e i rappresentanti nelle segreterie aziendali Andrea Lunardi, Giancarlo Pucci, Claudio Velia e Fausto Delli.

Il mancato pagamento della produttività è una ‘non notizia’, secondo la Uil Fpl, che serve a creare soltanto allarmismo nei colleghi: «Tutte le organizzazioni sindacali erano a piena e consapevole conoscenza che nei mesi di dicembre e gennaio non sarebbe stata messa in pagamento la produttività nella ex Asl2 e Asl12 per un percorso di equiparazione alle altre zone – prosegue la nota della Uil Fpl -. Tra le organizzazioni sindacali e l’azienda Usl Toscana Nord Ovest c’era un’intesa da ratificare per regolarizzare questa procedura che doveva concludersi con il pagamento della produttività e relativi arretrati con il mese di febbraio. Una volta regolarizzata la procedura di unificazione in tutta l’area vasta gli operatori di Lucca e Versilia troveranno in busta paga sia la quota di produttività che gli arretrati a partire da luglio 2017».

«Noi non condividiamo né i tempi né i modi o iniziative drastiche come lo sciopero – sottolinea poi la Uil Fpl -. Azioni che, sopratutto in questo particolare momento, andrebbero a impoverire ancora di più le buste paga dei dipendenti, nel caso si rendessero necessarie iniziative di protesta. Potremmo eventualmente adottare altre misure che non vadano a intaccare i diritti e i già magri stipendi dei lavoratori. Vedere una sigla sindacale che si attribuisce la paternità di questo percorso condiviso fra tutti ci lascia perplessi ma non ci sorprende. Cosa diversa è la cadenza mensile della produttività che nella ex Asl 2 è sempre stata garantita e che uno sviluppo diverso diventerebbe insostenibile per centinaia di famiglie. Tutte le ex Asl si devono uniformare alla procedura mensile presente a Lucca, è questa la proposta concreta della Uil Fpl. Per tutto questo la Uil Fpl chiede che l’Azienda si attivi il più celermente possibile per attuare quanto sopra esposto per fugare qualsiasi incertezza, equivoco o fraintendimento nel personale».