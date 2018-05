La truffa corre sul filo del telefono: la polizia mette in guardia le persone anziane. Due casi ieri a Lucca

LUCCA – Allarme della polizia per una truffa che si sta ripetendo a Lucca: solo ieri i casi sono stati due. Presi di mira, anche questa volta, sono le persone anziane e i truffatori cercano di estorcere loro denaro facendo leva sugli affetti.

Le persone prese di mira ricevono una telefonata che comunica loro che una persona a loro cara – spesso un figlio – è rimasto coinvolto in un incidente stradale e il mezzo alla cui guida si trovava il parente, sarebbe stato senza assicurazione. A quel punto, il figlio era stato portato in una non meglio indicata caserma dei carabinieri e i genitori avrebbero dovuto pagare immediatamente il premio assicurativo, altrimenti il figlio sarebbe stato trattenuto dai carabinieri.

I malviventi, per dare forza alla loro storia, invitano i ‘bersagli’ a contattare il 112 per verificare la storia. Quello che in genere accade – o almeno così sperano i truffatori – è che la persona anziana, sconvolta dalle notizie avute, invece di riagganciare il telefono, faccia direttamente il 112, mantenendo la linea aperta e, quindi, è lo stesso truffatore che continua a parlare con la persona presa di mira.

Nei due casi di ieri però non gli è andata bene, perché i due contattati hanno invece riagganciato il telefono e chiamato il 112, ma i carabinieri chiaramente non hanno potuto confermare le notizie che erano state loro riferite in quanto completamente fasulle.

Su tutti questi casi sono in corso delle indagini più approfondite per individuare i truffatori – che spesso chiamano addirittura da altre zone d’Italia – e la polizia mette in guardia la cittadinanza, affinché nessuno cada in questa truffa.