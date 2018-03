La Tirreno-Adriatico di ciclismo passa da Forte dei Marmi

FORTE DEI MARMI – Mercoledì 7 marzo è in programma la 53° edizione della gara ciclistica Tirreno – Adriatico, che vedrà impegnate 22 squadre di ciclisti professionisti. Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale, vista l’importanza a livello internazionale della competizione, ha rinnovato un protocollo d’intesa con il Comune di Camaiore, organizzatore dell’evento, apportando modifiche al percorso che interessa Forte dei Marmi in modo da consentire il normale svolgimento delle lezioni scolastiche. I corridori percorreranno Viale Repubblica, Viale Italico, Via Padre Ignazio da Carrara, Via Mazzini, Via Canova e ritorno.

Al momento dell’uscita delle classi della scuola media Ugo Guidi, le autovetture potranno dirigersi lungo Via Francesco Carrara (direzione Viareggio), Via Padre Ignazio da Carrara (direzione monti) e Via Papa Giovanni XXIII (direzione Massa). Le squadre partiranno ad intervalli di 5 minuti l’una dall’altra, a partire dalle 14.00. L’arrivo dell’ultima squadra è previsto alle 16.00 a Lido di Camaiore, da cui avverrà anche la partenza.