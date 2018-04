La ‘Swinging London’ protagonista al Circolo del Cinema

LUCCA – Il Circolo del Cinema di Lucca presenta una doppia programmazione al Cinema Centrale con due prime visioni dedicate alla Swinging London.

Giovedì 5 aprile alle ore 21,30 al Cinema Centrale verrà presentato MY GENERATION di David Batty con Michael Caine, Paul MacCartney, Twiggy. La Londra degli anni Sessanta fa da sfondo a questa pellicola: l’esplosione della cultura pop, la Beatlemania, la minigonna. Le barriere culturali crollano e fa la sua comparsa una generazione completamente nuova. A seguire verrà presentato FAITHFULL di Sandrine Bonnaire con Marianne Faithfull e Mick Jagger. L’attrice e regista Bonnaire racconta una delle figure più importanti dello scenario musicale mondiale degli anni Sessanta a oggi, Marianne Faithfull, le sue mille vite, gli incontri e la sua storia straordinaria. Un lavoro che mescola ieri e oggi in un montaggio adrenalinico che rivela la complessità del personaggio, musa dei Rolling Stones. Per partecipare alla visione dei due film basta l’acquisto di un biglietto unico ridotto di 5,00 euro.

Per accedere al Cinema Centrale occorre essere in possesso della tessera annuale più il biglietto ridotto per ogni proiezione. È possibile sottoscrivere la tessera abbonamento al ciclo in corso al prezzo scontato di 25,00 euro che vale anche come tessera annuale speciale per le serate a San Micheletto. Per gli under 21 c’è la possibilità di sottoscrivere la tessera gratuitamente.

Le tessere di socio possono essere sottoscritte nelle serate di proiezione a San Micheletto e al Cinema Centrale oppure presso la Libreria Baroni in Piazza San Frediano, 26 a Lucca. Per evitare una lunga attesa alla cassa si consiglia di presentarsi alla cassa con l’apposito modulo scaricabile direttamente dal sito.

Per ulteriori informazioni e schede dettagliate dei film visitare il sito ufficiale www.circolocinemalucca.it oppure la pagina Facebook www.facebook.com/circolocinemalucca.