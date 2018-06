La strage di Viareggio non si dimentica Forte dei Marmi commemora le vittime

FORTE DEI MARMI – Da via Ponchielli a via Ponchielli per non dimenticare. La commemorazione della strage di Viareggio, anticipata, giovedì sera, dall’amministrazione comunale di Forte dei Marmi su un palco allestito in via Ponchielli, con la rappresentazione di Elisabetta Salvatori “Non c’è mai silenzio”, è stata intensa e partecipata. Alla manifestazione, promossa dalla presidenza del consiglio comunale, insieme al sindaco Bruno Murzi e al collega di Seravezza Riccardo Tarabella, erano presenti Marco Piagentini e Daniela Rombi dell’Associazione “il Mondo che vorrei”, oltre al ferroviere Riccardo Antonini. Un folto pubblico ha assistito, commosso, a questo momento dedicato al ricordo.