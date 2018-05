“La Sorgente” in festa: arti, mestieri, musica e gastronomia nei prossimi fine settimana

CAPANNORI – Arti, mestieri, musica, gastronomia. Sono numerosi gli eventi in programma a Guamo nei fine settimana 25- 26- 27 maggio e 2-3 giugno in occasione della XIX Festa de ‘La Sorgente’ che si svolgerà nel teatro all’aperto in piazza Guami e sul piazzale della chiesa. Promossa dal gruppo culturale ‘La Sorgente’ in collaborazione con la Provincia ed il Comune di Capannori la festa inizierà venerdì 25 maggio con un evento di sicuro richiamo: alle ore 21 sarà infatti presente come speciale guest Riccardo Cioni Dj Full Time. Dalle ore 19 ci sarà poi l’apertura dei mercatini di arti e mestieri e dello stand gastronomico.

Sabato 26 maggio l’iniziativa si svolgerà a partire dalle ore 15 e proporrà, oltre ai mercatini di arti e mestieri anche la mostra di pittura di Cinzia Coronese sul piazzale della chiesa e una serata di ballo con l’orchestra Marta Valente, oltre all’esibizione della scuola di ballo ‘Solo Danza’ (ore 21.15). Stand gastronomico aperto a partire dalle 19. Domenica 27 maggio la festa aprirà alle 9 e proporrà la Corte dei Vecchi Mestieri, Mercatini di Arti e Mestieri, il mercato ambulante, il VII Premio d’arte ‘La Sorgente’, la mostra di pittura di Cinzia Coronese, ‘attività cinofile e sportello educatore’, e alle ore 19 la premiazione del VII Premio d’arte ‘La Sorgente’. Alle ore 16.30 è in programa lo spettacolo per bambini con ‘Marco dei Fratelli Senza Cervelli’, mentre alle ore 18 si terrà l’esibizione della scuola d’arti marziali ‘Samurai Karate’ di Lucca. Alle 21.30 inoltre si terrà lo spettacolo del duo comico ‘Gli Ultimi della Fila’. Stand gastronomico aperto dalle 12.30 alle 14.30 e dalle 19 alle 22. Sabato 2 giugno la festa de La Sorgente aprirà alle 19 con uno stand gastronomico ‘Speciale tortelli’ e alle ore 21.15 proporrà il concerto Live di musica moderna ‘Tutti x Uno si fa in quattro’. Domenica 3 giugno stand gastronomico a partire dalle 19 e dalle 21.15 Serata di ballo liscio con ‘Le Blond Orchestra’.

Per informazioni 329 2220385, 347 6607792 e www.lasorgenteguamo.it.