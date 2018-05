La soddisfazione di Forza Italia di Viareggio per la proposta sulla direttiva Bolkestein

VIAREGGIO – E’ con grande soddisfazione che abbiamo ricevuto dal senatore Massimo Mallegni la notizia che il disegno di legge per escludere le concessioni demaniali marittime dall’applicazione della direttiva Bolkestein è pronto e sarà presentato giovedì pomeriggio a Roma, nella sala stampa della Camera dei Deputati, dai parlamentari di Forza Italia Deborah Bergamini, Maria Stella Gelmini e Maurizio Gasparri, oltre che dallo stesso Mallegni e da tutti i deputati e senatori azzurri impegnati in prima linea in questa battaglia.

Un appuntamento che va a coronare l’impegno assunto da Mallegni e Bergamini proprio a Viareggio lo scorso 6 aprile, in occasione del partecipatissimo incontro con gli operatori balneari e del commercio ambulante della Versilia organizzato dal nostro coordinamento comunale. Ma soprattutto un elemento di assoluta concretezza che porta a compimento la battaglia nelle aule parlamentari da tempo condotta da Forza Italia a tutela del comparto balneare e della piccola e media impresa che lo costituisce, vera protagonista del sistema turistico nazionale e motore per l’occupazione e la crescita economica del nostro Paese.

“Fermo restando l’iter legislativo che il disegno di legge dovrà compiere – sottolinea Marco Dondolini, coordinatore di Forza Italia a Viareggio – questo risultato ci dà ancora più slancio nel lavorare per ricostruire o consolidare i legami della politica con il nostro territorio. Un lavoro che, per noi, è possibile grazie all’impegno di tutto il coordinamento e alla disponibilità seria e informata che i nostri due rappresentanti in Parlamento, Mallegni e Bergamini, insieme al consigliere regionale Maurizio Marchetti, mai ci fanno mancare e per la quale li ringraziamo ancora una volta”.

Coordinamento comunale

Forza Italia – Viareggio