La Serpe d’Oro torna al “La Magione del Tau” e ospita il piemontese Ricky Avataneo

ALTOPASCIO – A poco meno di un anno dal concerto con cui La Magione del Tau salutava l’estate 2017, ecco che La Serpe d’Oro ritorna ad Altopascio in piazza Ricasoli, 7 giovedì 12 luglio (inizio ore 20.30), nel locale di Roberto Reino, con una proposta musicale davvero originale: l’affermato gruppo, che propone canzoni popolari toscane opportunamente rivisitate, “ospiterà” per questo evento Ricky Avataneo, cantautore piemontese, per anni “voce musicale” della Val di Susa.

Con il suo gruppo, Polveriera Nobel, l’artista astigiano ha realizzato due dischi (Fafioké, nel 2014, e Babi, nel 2016), imponendosi come una delle realtà più interessanti del folk contemporaneo nella propria regione. Romanziere, cantante, performer, Avataneo arriva in Toscana grazie a un sodalizio, nato la scorsa estate, con Igor Vazzaz e suggellatosi da una mini tournée dei due cantanti effettuata a marzo in Piemonte.

Ad allietare gli avventori nel locale di culto, per chi ama il buon cibo e le iniziative culturali indipendenti, ci saranno, oltre a Ricky Avataneo (voce, chitarra) e Igor Vazzaz (voce, chitarre, ghironda), anche Fabio Bartolomei (fisarmonica), Andrea Del Testa (mandolino, prìspolo, voce) e Serena Davini (percussioni).

La Serpe d’Oro prosegue una instancabile attività tra osterie, piazze e teatri, portando in giro un repertorio di canzoni bellissime, per quanto non ancora diffuse a sufficienza nella regione stessa in cui sono nate. Il disco Toscani randagi. Canti d’amore, rabbia e osteria, pubblicato da un anno, è stato ottimamente accolto dalla critica (un lavoro «destinato a restare» ha scritto Massimo Biliorsi su «La Nazione») e racconta, in modo sorprendente, la «Toscana, acerba e aspra» di canti popolari riproposti tra innovazione e tradizione.

Negli ultimi mesi, il gruppo ha debuttato in teatro, con il recital Maledetta Toscana. Viaggio per motti e indoli nella regione più amata (e odiata) d’Italia, che di recente registra la co-produzione di Arca Azzurra Teatro e si avvia ad affrontare una tournée estiva, in attesa della prossima stagione invernale. L’interesse per la formazione è grande, come dimostra la recente apparizione televisiva nella trasmissione Sereno variabile (qui), cui si aggiunge il lancio su YouTube del primo video del gruppo, Fuga della Mea (La Mea la fa il bucato), diretto dal video-artista Giacomo Verde, e con protagonista la performer Anna Solinas.

Sarà una serata “da osteria” da non perdere; il pubblico potrà degustare ottimi vini, birre, formaggi e affettati, scelti oculatamente dall’oste Reino tra le eccellenze, mentre sarà allietato, sotto il cielo di piazza Ricasoli, da brani come Maremma amara e La bergera, Maria Giuana e La canzone dell’anatra.

E’ consigliata la prenotazione al numero +39 392 40 58 337