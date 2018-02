La sede di Fi di Viareggio quartier generale del centrodestra versiliese

VIAREGGIO – La sede di Forza Italia a Viareggio diventa quartier generale della coalizione di centrodestra per le elezioni politiche di domenica 4 marzo.

Da lunedì, infatti, i locali di via Leonardo Da Vinci saranno un punto d’appoggio per i candidati versiliesi a Camera e Senato di Fratelli d’Italia, Lega e, naturalmente, Forza Italia, ma anche una base informativa per i cittadini: qui saranno a disposizione i materiali programmatici della coalizione, quelli dei singoli candidati e si potranno ricevere indicazioni pratiche su come esprimere la propria preferenza con il nuovo sistema elettorale.

Per le prossime quattro settimane, quindi, la sede di Forza Italia a Viareggio potenzierà il proprio orario di apertura: dal lunedì al venerdì, mattina e pomeriggio (fino alle 19 circa), il sabato fino alle 12,30. Informazioni no-stop sono inoltre reperibili sul sito www.forzaitaliaviareggio.it (alla sezione Elezioni Politiche 2018) o trasmettendo le proprie richieste o domande all’indirizzo di posta elettronica comitato@nullforzaitaliaviareggio.it.