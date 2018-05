La scuola si presenta: fino al 31 maggio al teatro San Girolamo, quindici appuntamenti per l’edizione 2018 della rassegna

LUCCA – Prende il via domani, martedì 22 maggio, La scuola si presenta, rassegna promossa da Teatro del Giglio e Assessorato alle Politiche Formative del Comune di Lucca giunta quest’anno alla sua quattordicesima edizione; al teatro San Girolamo, un cartellone di quindici spettacoli teatrali e musicali che si susseguono, in ogni fascia oraria, fino a giovedì 31 coinvolgendo oltre 2.500 persone tra partecipanti e spettatori.

La rassegna, rivolta alle scuole di ogni ordine e grado e alle associazioni del territorio che svolgono attività teatrale e musicale in collaborazione con gli istituti scolastici, è momento di sintesi, condivisione e valorizzazione delle esperienze teatrali e musicali realizzate nel corso dell’anno scolastico 2017-2018; un patrimonio prezioso, che dà conto di attività formative intense e diffuse, poste in essere in ambiti molto diversi tra loro ma con la finalità comune di condividere i percorsi, la difficoltà e le conquiste del far musica e teatro insieme.

«La scuola si presenta è insieme una attività ricorrente e una attività eccezionale – afferma Ilaria Vietina, Assessora alla Politiche formative del comune di Lucca -. La continuità è fondamentale e permette al Teatro del Giglio di costruire un punto di riferimento consolidato. L’eccezionalità consiste nel rendere visibile il prezioso lavoro che si svolge ogni anno per mesi nelle aule scolastiche, in orario curricolare e non curricolare, e che non fa rumore. Questo lavoro ha un enorme valore per realizzare inclusione, solidarietà, crescita per tutte le persone di ogni età che vivono nella comunità scolastica e nei prossimi giorni la città potrà partecipare godendo della vivacità e dell’entusiasmo di docenti, associazioni, ragazze e ragazzi. L’amministrazione ringrazia e manifesta il suo grande interesse e sostegno a questa manifestazione.»

Gli appuntamenti in programma al teatro San Girolamo iniziano martedì 22 maggio (alle ore 10) con un’intera mattinata musicale durante la quale saranno presentati i frutti del Progetto di Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca per la musica nelle scuole a cura della Scuola di musica Sinfonia; alle ore 18, sarà la volta di Gulliver: paese che vai, usanza che trovi, proposto dalla Scuola primaria di San Pietro a Vico. Eroi di classe (ore 10), La lumachina Ribelle (ore 17) e Il giornalino di Gian Burrasca (ore 18.30) sono i tre titoli in cartellone per mercoledì 23, portati in scena rispettivamente dalla Scuola secondaria di primo grado “Gino Custer De Nobili”, dall’Associazione Teatrale Nando Guarnieri – Laboratorio Retroscena e dall’Oratorio “Il sasso nello stagno – Giovanni Paolo II” di Monte San Quirico. A.N.F.F.A.S. Onlus presenta – venerdì 25 alle ore 10 – Danzando nelle stagioni, frutto delle attività laboratoriali del Polo Didattico di Piazza Anfiteatro; ancora il 25, alle ore 21, l’appuntamento è con il progetto Special GiglioLab ospite della rassegna, Lo scoglio e il gabbiano, uno spettacolo realizzato dal gruppo teatrale de “I Sorvegliati Speciali”, realizzato grazie al contributo delle Consorti Rotariane di Lucca.

Sabato 26, alle ore 21, l’Associazione Teatrale Nando Guarnieri – Laboratorio Retroscena, presenta al pubblico una rilettura del romanzo Delitto e castigo di Dostoevskij dal titolo Rodja – Apologia di un delitto. Gli appuntamenti della rassegna proseguono lunedì 28 con Rometta e Giulieo, sceneggiatura dai tratti “giallo-fantastici” realizzata dagli allievi della Scuola primaria di Marlia; alle ore 21, sarà la volta di 50&più Università con un adattamento de La palla al piede di George Feydeau. Il Circolo ARCI – Laboratorio sociale Piazzale Sforza porta in scena martedì 29 maggio (ore 17) 1, 2, 3 via! Gli antibulli, frutto del laboratorio teatrale che ha visto impegnati ragazzi e ragazze sul tema del bullismo. Mercoledì 30, nuovo appuntamento con A.N.F.F.A.S. Onlus che porta in scena La ballata delle stagioni. Per l’ultima giornata della rassegna, giovedì 31, il cartellone prevede tre spettacoli: Notte magica al Grande Circo Fracassone (ore 16), Il sogno di Lorenzo (ore 20.30) e Siamo tutti cavalieri erranti (ore 21.30), realizzati rispettivamente dalla Scuola primaria “L. Papi” di San Ginese di Compito e dall’Associazione Teatrale Nando Guarnieri – Laboratori Giamburrasca e Laboratorio Teatro e non solo.

Tutti gli spettacoli sono a ingresso libero. Per informazioni, rivolgersi alla Biglietteria del teatro: tel. 0583.465320 – email biglietteria@nullteatrodelgiglio.it.