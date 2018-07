La scrittrice Claudia Grendene e lo psicologo Renato Bertolucci al Caffè della Versiliana

MARINA DI PIETRASANTA – Lunedì 30 luglio al Caffè de La Versiliana sarà ospite la scrittrice Claudia Grendene per un nuovo appuntamento con la rubrica culturale condotta da Silvia Toniolo( inizio ore 18.15 – ingresso libero) . L’autrice padovana del bestseller “Eravamo tutti vivi” edito da Marsilio è nella rosa dei finalisti al prestigioso Premio Letterario Massarosa che si terrà in ottobre. ‘ Ritratto di una generazione, tra frustrazioni e sogni’ è il titolo dell’incontro cui parteciperà anche Renato Bertolucci, psicologo e psicoterapeuta, un ritorno sul palco del caffè in questa 39esima edizione, coordinata e firmata per la direzione artistica da Massimiliano Simoni. Il tema è attualissimo. Si parlerà della ‘meglio gioventù’ quella che nonostante le speranze e i sogni disattesi sullo sfondo di una Padova in fermento negli anni dei grossi cambiamenti politici, riscopre dentro di sé la gioia del vivere intensamente, partendo proprio dalla sofferenza di una vita incoerente e apparentemente frustrante.

Info 0584 265757 www.versilianafestival.it . Ingresso libero

Il Caffè della Versiliana in TV:

Gli incontri al Caffè della Versiliana saranno trasmessi in diretta sul canale web e sulla pagina Facebook “Smart Television”. Gli appuntamenti saranno anche messi in onda il giorno successivo alle ore 21.00 su Noi TV, alle ore 22.00 su Canale 10 e su Toscana TV alle ore 12,00 .

Il Caffè della Versiliana in TV è prodotto dal Regista/scrittore Fiorentino Fabrizio Manfredini grazie ad una collaborazione con il gruppo Gold tv di Giovanni e Marco Sciscione.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI AL CAFFE’ DELLA VERSILIANA

Martedì 31 Luglio

La salute vien mangiando

Pier Luigi Rossi, Docente Scienza alimentazione, Ideatore del Metodo Molecolare (dieta molecolare)

Lucia e Marcello Coronini, La Cucina del Senza. Mangiare con gusto e vivere cento anni

Romina Mariotti, Azienda Agricola La Badiola (Lu)

Stefano Benedettelli, Professore Dipartimento Scienze Agroalimentari UniFi

Lorenzo Satti, Presidente consorzio produttori di farro IGP della Garfagnana

Il mangiare Salubre sarà a cura del Ristorante Il Posto e presentato dal suo titolare Simone Andreano

Conduce Fabrizio Diolaiuti

Mercoledì 1 Agosto

Cucina, Moda tra natura e cultura

Elisabetta Arrighi, Giornalista e scrittrice

Emanuele Vallini, Cuoco Rai Uno

Eugenio Giani, Presidente Consiglio Regione Toscana

Emore Magni, Direttore Consorzio Prosciutto toscano dop

Al termine dell’incontro, prevista degustazione prosciutto toscano dop e vini Consorzio Terre di Pisa

Conduce Claudio Sottili