La scomparsa del presidente emerito della Croce Verde, Piero Mungai

LUCCA – E’ scomparso il presidente emerito della Croce Verde di Lucca, Piero Mungai, deceduto quest’oggi.

Volontario dal 30 luglio 1984, guida dell’associazione per ben 12 anni, il dott. Piero Mungai ha mostrato con il suo esempio ed il suo valore cosa significhi essere volontario e mettersi a disposizione degli altri. Recentemente gli era stato conferito il titolo di Presidente Emerito, proprio in virtù dei ruoli istituzionali ricoperti e dell’importanza della sua figura per i volontari lucchesi.

Per chiunque voglia rendere omaggio al dott. Mungai, la salma sarà esposta presso la sede dell’associazione a partire dalla serata di oggi, giovedì 15 marzo.

Prevista per domani, venerdì 16 marzo, a partire dalle ore 15.30 una cerimonia di commiato per l’ultimo saluto al Presidente Emerito; anch’essa si terrà presso la sede centrale della Croce Verde P. A. di Lucca.