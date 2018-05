“La satira a scuola”: premiati gli studenti vincitori della IX edizione

LUCCA – Sono stati premiati gli studenti vincitori della IX edizione del Concorso umoristico “La satira a scuola”, indetto dall’Assessorato alla Cultura e dall’Assessorato alla Pubblica Istruzione e promosso dal Comitato Premio Satira Forte dei Marmi, dal titolo “Futuropolis. Come vedo il mio paese/Paese tra 50 anni” ed aperto agli studenti delle classi seconde. La premiazione si è tenuta nella mattinata di venerdì 18 maggio, presso l’Auditorium della Scuola Secondaria di I grado “U.Guidi” di Forte dei Marmi; presenti alla cerimonia l’assessore alla Cultura, Graziella Polacci, l’assessore alla Pubblica Istruzione, Anna Corallo, il presidente del Comitato Premio Satira, Umberto Donati, il vicepresidente Giacomo Pieve, i consiglieri Emanuela Franchi e Marina De Simone. A fare gli onori di casa, il dirigente Silvia Barbara Gori e i professori Marco Maffei e Massimo Cornelio Palmerini.

Ai ragazzi è stato chiesto di immaginarsi come sarà la vita in un futuro prossimo nella propria piccola città o più genericamente nell’intera Nazione, un futuro nel quale sicuramente il progresso tecnologico porterà a cambiamenti sostanziali nell’esistenza dell’uomo. Numerose le opere presentate dagli studenti, che hanno lavorato sotto la guida dei docenti Marco Maffei e Massimo Palmerini immaginando situazioni tra le più disparate: dalle spiagge di Forte dei Marmi popolate dagli extraterrestri alla minaccia delle bombe nucleari, passando per un mondo capovolto con uomini in gabbia, ad opera degli animali.

Amministrazione e Comitato per il premio Satira, dopo un’attenta e difficoltosa selezione dei 122 disegni, hanno assegnato il primo premio a Giorgia Quintavalle, Martina Spadaccini e Mariasole Filippi, di classe II D; secondo premio ad Allison Matana, II B; terzo posto ad Alessandro Poli e Lorenzo Celli, di II A. Assegnati ance 12 premi ex-aequo per le opere di Camilla Baldetti e Marisol Dettori (II C), Aurora Bonati, Aurora Taiti, Anna Stefani, Marco Sensi, Emanuele Dotti e Federico Del Sarto (II B), Alice D’Ambra e Alessandra Manco (II D), Elia Dal Moro e Martina De Paola (II E), Ezia Tabarrani, Leonardo Mancini e Alessio Venturi (II A).

I partecipanti:

II A: Michelle Baldini, Lorenzo Celli, Lorenzo Coletta, Sara Da Mommio, Mario Freda, Sara Fruzzetti, Alessia Adriana Gerini, Gaia Giuseppina, Giuseppe Iaropoli, Serena Lamberti, Asia Lombardi, Ludovica Lorenzoni, Leonardo Mancini, Thiaw Matar, Matteo Mazzoni, Filippo Michelucci, Domenico Musiano, Sara Nannini, Alessia Perini, Alessandro Poli, Alessandro Sancredi, Maite Marisol Sebastiani, Ezia Tabarrani, Matar Thiaw, Alessio Venturi, Anna Viti.

II B: Aurora Bonati, Nicola Edoardo Catania, Alessio De Tullio, Federico Del Sarto, Emanuele Dotti, Sofia Federigi, Costanza Francolino, Michelle Ghetrude Isa, Alessandro Landucci, Alice Lombardi, Alessandro Marchi, Sofia Alice Marianetti, Allison Matana, Viola Merlini, Greta Moriconi, Sabrina Mosti, Anna Pelletti, Mahdi Raji, Francesca Adele Savorelli, Marco Sensi, Tommaso Silvestri, Anna Stefani, Aurora Mia Taiti, Sara Tarabella, Alessandro Vecchi.

II C: Camilla Baldetti, Alessandro Bernacca, Sofia Berti, Matteo Leone Boni, Arianna Castano, Luca Dal Torrione, Marisol Dettori, Luisa Efremova, Daniele Filipelli, Marco Galli, Gianni Gherardeschi, Leonardo Guerra Silicani, Arianna Guidi, Lorenzo Laudieri, Alessio Lapomarda, Gianandrea Mattugini, Filippo Mignani, Nicolò Mozzachiodi, Sofia Podestà, Giacomo Ricci, Stella Santini, Matilde Silicani, Maria Luce Speziali, Giulia Maria Tognari, Francesco Viganò.

II D: Alice Angelini, Pietro Paolo Cattaneo, Giorgia Costa, Giada Dal Porto, Alice D’Ambra, Ginevra Del Corto, Filippo Di Fiorino, Mariasole Filippi, Alessia Fontana, Mattia Giandomenici, Tommaso Giovannelli, Massimiliano Guadagni, Serena Iacopetti, Mara Maltempi, Alessandra Manco, Claudiu Vasile Mihailescu, Chiara Naitana, Geremia Panesi, Giorgia Quintavalle, Martina Spadaccini, Mattia Giovanni Taiti, Sean Tarabella, Nehal Tommasi.

II E: Sofia Bardazzi, Sofia Baroni, Lorenzo Bellè, Thomas Benassi, Michele Eduard Botezatu, Camilla Codromaz, Elia Dal Moro, Martina De Paola, Michela Luciana Dicuonzo, Lorenzo Donati, Samuel Favret, Giada Federigi, Jacopo Federigi, Lorenzo nardini, Beatrice Poli, Pablo Elia Poli.