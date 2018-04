“La salute a tavola”: 4 incontri alla biblioteca civica Agorà 

LUCCA – Nell’ambito delle attività di educazione della salute, l’Associazione Amici dell’Agorà, in collaborazione con la biblioteca civica Agorà, organizza anche nel 2018 un ciclo di incontri con esperti dell’alimentazione. “La salute a Tavola-Facciamo la spesa consapevolmente” questo è il titolo dell’iniziativa, articolata in quattro date. L’obiettivo non è quello di confrontare prodotti analoghi per individuare il migliore “acquisto”, bensì rendere comprensibili a tutti le diciture riportate nelle etichette di composizione e in quelle nutrizionali degli alimenti, aiutando i consumatori a migliorare la qualità della propria spesa, rendendola così più consapevole.

Gli incontri, tenuti da Elena Martinelli, biologa nutrizionista e da Ambrogio Pagani, veterinario esperto in sicurezza alimentare, si svolgeranno nei locali della Bibioteca Civica Agorà, tutti il pomeriggio alle 17.30. Questi gli argomenti che verranno trattati: 6 aprile – La normativa vigente in materia di etichettatura degli alimenti; 12 aprile – Acquistiamo consapevolmente: prodotti da forno, biscotti, confetture e marmellate; 20 aprile – Acquistiamo consapevolmente: alimenti conservati e semi-conserve; 10 maggio- Acquistiamo consapevolmente: carne, uova, salame e prodotti ittici.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla biblioteca civica Agorà, telefono 0583/445716.